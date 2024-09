Cayeron presos tres narcos con más de dos kilos de drogas en control de Gendarmería

Los sospechosos quisieron escapar en la zona de Paraje Curaco, pero no fueron muy lejos. En el camino, arrojaron una mochila con casi 2 kilos de cocaína.

Los integrantes de los distintos escuadrones de Gendarmería Nacional llevaron a cabo una intensa labor este último fin de semana y no solo concretaron operativos positivos en la zona de Senillosa sino también en cercanías del paraje Curaco, donde se produjo el secuestro más importante de drogas. En el lugar, tres sospechosos que se movilizaban en un auto arrojaron una mochila con casi 2 kilos de cocaína. Fueron detenidos y quedaron a disposición del juzgado federal de la ciudad de Zapala.

Enseguida, los gendarmes buscaron alcanzar a los sospechosos, no tardaron en interceptarlos y procedieron a su identificación. Mientras tanto, otro grupo, con el can detector Habana, empezaron a buscar el extraño objeto arrojado. Fue hallado finalmente en cercanías de la banquina, se trataba de una mochila y Habana, sin dudar, marcó la mochila. Al abrirla, los agentes no solo encontraron varios envoltorios con drogas sino una pistola, dinero en efectivo y una máquina para contar dinero.

Ante el resultado de la requisa, los sospechosos, tres hombres oriundos de General Roca, fueron demorados y notificados de la apertura de una causa penal por infracción a la Ley 23.737 y otros delitos como portación ilegal de arma de fuego.

Más de dos kilos de cocaína y marihuana

Los efectivos comprobaron que los sospechosos ocultaban cocaína, un poco de más de un 1 kilo, 900 gramos; y, marihuana, cerca de 400 gramos. También llevaban un picador de Cannabis sativa y 21 proyectiles.

Respecto de los detenidos, son todos de nacionalidad argentina y los cinco teléfonos celulares que llevaban fueron incautados, al igual que el auto en que se movilizaban, un Chevrolet Corsa.

droga gendarmería8 chos malal-septiembre '24.jpg Gentileza Gendarmería.

Durante el fin de semana, se reiteraron los operativos positivos de secuestros de drogas en la zona de Senillosa, donde el sábado en un control rutinario del Escuadrón Núcleo Comahue, se incautó un frasco con cogollos de marihuana que ocultaba un automovilista en una mochila.

El conductor no fue detenido pero si fue notificado de la apertura de una causa penal por infracción a la ley de drogas.

El aporte fundamental de los canes detectores de drogas

El otro procedimiento con resultado favorable se llevó a cabo con la ayuda del can detector Boni, que señaló una encomienda que llevaba un micro. Al abrirla, los gendarmes comprobaron que había un poco más de un kilo de marihuana distribuido en frascos y sobres. Este operativo preventivo también se concretó en Senillosa.