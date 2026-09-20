¿A quién le habló Claudio Domínguez? El sermón contra los pastores libertarios en el Día del Jubilado

El diputado provincial y armador político de Figueroa y Gaido apuntó contra los pastores que apoyan a La Libertad Avanza. El trasfondo con Nadia Márquez.

En el Día del Jubilado , el diputado provincial Claudio Domínguez eligió un blanco que ya es habitual en sus posteos: los libertarios. Esta vez, en lugar de apuntar a los funcionarios, apuntó a quienes los votan y, sobre todo, a quienes los bendicen desde el púlpito.

"¿Cómo puede alguien que sube a un púlpito, abre la Biblia y se autoproclama pastor o seguidor de Cristo, militar y elegir a un gobierno que destruye la vida de los jubilados y de las personas con discapacidad?", disparó en su mensaje, que encabezó con una frase en mayúsculas: "La fe no existe sin el compromiso con los más vulnerables".

Domínguez no se quedó en la pregunta y pidió "llamar a las cosas por su nombre" y sostuvo que cuando un líder religioso o un creyente justifica "la crueldad", aplaude "el desamparo de los más débiles" y pone su voto al servicio de quienes les quitan "el pan y los medicamentos" a los vulnerables, "no está siguiendo el Evangelio".

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Su conclusión fue la más dura del texto: "Lo que está haciendo es adorar al poder". Según el diputado, ese creyente está "poniendo la ideología, la conveniencia política y la fascinación por los poderosos por encima de los mandamientos de Dios".

Después recurrió a la Biblia. Recordó que Jesús "fue muy claro: no se puede servir a dos señores", y que no se puede predicar el amor de Dios los domingos y apoyar "de lunes a sábado un ajuste despiadado que sume en la miseria a los abuelitos y abandona a las personas con discapacidad".

Y agregó: "Jesús no buscó el aplauso de los reyes ni la gracia de los gobiernos; Jesús estuvo al lado del ciego, del paralítico, del anciano y del desposeído".

El cierre fue el más cargado. A "esos pastores y creyentes", escribió, hay que decirles "con la verdad en la mano" que "la fe no es un cheque en blanco para la insensibilidad". Elegir y respaldar "la quita de derechos a los indefensos para estar cerca del poder terrenal", afirmó, "es una traición directa al mensaje de Cristo".

El diputado provincial Claudio Domínguez y la senadora Nadia Márquez.

Y remató: "La verdadera fe no busca acomodarse con el rey de turno; la verdadera fe defiende la justicia, abraza al humilde y exige dignidad para los que sufren".

¿A quién le habló?

El texto no menciona a nadie con nombre y apellido. Habla de "esos pastores y creyentes" en general, y ahí está la pregunta que dejó abierta el posteo: ¿a qué pastores? ¿A los libertarios en general o a alguien en particular?

Una lectura posible, que es de esta redacción y no del legislador, lleva a la familia Márquez. Domínguez tiene antecedentes de intercambios en redes con la senadora Nadia Márquez, hija del pastor Hugo Márquez, de la Iglesia Jesús es Rey. Nada en el mensaje los nombra y no hay confirmación de que ellos sean los destinatarios.

Domínguez no es un legislador del montón en la legislatura de Neuquén. Según fuentes consultadas por LM Neuquén, trabaja para la reelección del gobernador Rolando Figueroa y, al mismo tiempo, en el armado de Mariano Gaido en el interior de la provincia. Su ofensiva contra el espacio libertario, es casi una estrategia cotidiana.