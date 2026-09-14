Los vehículos quedaron destruidos. La víctima fatal ya fue identificada. Otro hombre debió ser rescatado por los bomberos.

Tragedia en la Ruta 43: murió un joven de 25 años en un brutal choque entre dos autos

Un joven de 25 años murió en un violento accidente de tránsito ocurrido en la Ruta Provincial 43 de Santa Cruz , en la zona de la ciudad de General Las Heras.

En la colisión resultaron heridas otras dos personas, de las cuales una debió ser rescatada por los bomberos, ya que quedó atrapada en el vehículo en el que viajaban.

El choque se produjo en las primeras horas de la noche de este domingo 13 de septiembre de 2026 en el tramo de la Ruta 43 que pasa por el barrio Malvinas de Las Heras.

Allí, cerca de las 19.50 del domingo, colisionaron violentamente un automóvil Nissan Versa y un Volkswagen Gol Country en los que viajaban, en total, al menos cuatro personas. Ambos vehículos quedaron con importantes daños materiales.

Según lo que informaron desde la Policía de Las Heras, el impacto entre los dos automóviles fue de gran magnitud y demandó un importante despliegue de los equipos de emergencia.

Choque fatal en Las Heras, Santa Cruz, en la Ruta Provincial 43.

Tuvieron que trabajar en el lugar agentes de las comisarías Primera y Segunda de la ciudad santacruceña, junto con los Bomberos Voluntarios y personal médico del Hospital Distrital Las Heras.

Fuentes policiales indicaron que en el Nissan viajaban el conductor y otros dos pasajeros.

Quién es el joven que murió

A causa de la violencia del impacto, uno de los ocupantes del Nissan, identificado por la Policía como B. Jaramillo, de 25 años, falleció de manera casi instantánea en el lugar del choque.

Los equipos de emergencias médicas debieron asistir a los otros dos ocupantes del Nissan, un hombre de 40 años y otro de 26, quienes resultaron con heridas de diversa consideración.

Uno de los dos quedó atrapado en el interior del vehículo, por lo cual fue necesaria la intervención de Bomberos para poder rescatarlo y realizarle los primeros auxilios.

Ambos fueron fueron derivados de urgencia al Hospital Distrital Las Heras y se encontrarían fuera de peligro.

Uno de los heridos habría sufrido una fractura en una de sus piernas, mientras que el otro presentó politraumatismos.

De acuerdo con lo que trascendió, estos otros dos ocupantes serían familiares de Jaramillo.

Los automóviles, destruidos

Hasta este lunes por la mañana no se había informado acerca de la forma en que se produjo el accidente.

Por la violencia del impacto, el Volkswagen presentaba importantes destrozos en el frente y el lateral izquierdo, mientras que el Nissan también tenía destruida su parte frontal y, especialmente, el lateral del lado del acompañante, que quedó completamente hundido, lo mismo que la parte de la luneta trasera, lo que hace presumir que el automóvil habría dado algún tumbo antes de quedar sobre sus cuatro ruedas, aunque esto no fue informado por las autoridades.

Tomó intervención en el hecho el Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N° 1 de Las Heras, que dispuso el secuestro preventivo de los vehículos involucrados.

Los dos rodados serán sometidos a pericias mecánicas con el objetivo de aportar elementos que permitan establecer cómo se produjo el choque.

A la vez, la Justicia ordenó el traslado del cuerpo de Jaramillo a la morgue judicial para la realización del estudio médico forense, en busca de determinar con precisión las causales de su fallecimiento.