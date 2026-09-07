El motociclista que murió tras chocar contra un poste de luz era hermano de un policía

El terrible accidente se produjo en una importante avenida de la capital de Chubut. Investigarán las causas.

La muerte de un joven de 24 años que protagonizó un grave accidente mientras conducía una motocicleta por una importante avenida de la ciudad de Rawson conmocionó a la capital de la provincia de Chubut .

La víctima del episodio fue identificada como Lautaro Cayú , un trabajador portuario que era hermano de un oficial de la Policía del Chubut en Rawson .

El violento choque se produjo sobre la doble trocha de Antártida Argentina, la avenida que conecta el centro de Rawson con la zona balnearia de Playa Unión.

Según los primeros análisis de los hechos, Cayú circulaba por Antártida Argentina cuando, a la altura del cruce con la calle Vucetich, perdió el control de su moto y sufrió dos tremendos impactos consecutivos, cerca de las 21.30 del sábado.

Lautaro Cayú, el joven que murió en un accidente de moto en Rawson.

El primer golpe fue contra uno de los muros de contención de la avenida. La moto rebotó en el paredón y el joven dio de lleno contra contra un poste de alumbrado público.

Las graves lesiones le provocaron al motociclista la muerte prácticamente instantánea, en el lugar del choque.

"Era un pibe de oro"

Lautaro era hermano de Leandro Gabriel Cayú, un oficial de Policía del Instituto Penitenciario Provincial de Rawson. Tenía otros tres hermanos, estaba en pareja y no tenía hijos.

"Él era una persona muy servicial con todas las personas, era un pibe de oro. Siempre estaba dispuesto a ayudar a quienes lo necesitaban", le contó Leandro Cayú al medio local Adnsur.

El oficial detalló que su hermano trabajaba en una fábrica pesquera,en lo que definió como “un oficio duro, de madrugadas heladas y de mucho esfuerzo físico”.

"Somos cinco hermanos y nuestra madre, que siempre hizo un gran esfuerzo para criarnos de la mejor manera e inculcarnos buenos valores", agregó Leandro.

A su hermano fallecido lo describió como un chico de barrio, criado en una familia unida y trabajadora y apasionado por su moto.

Mensaje de la Policía del Chubut

Tras conocerse la tragedia y quién había sido la víctima, la Jefatura de Policía del Chubut publicó un mensaje de condolencias.

"El jefe de la Policía, subjefe de Policía, directores de la plana mayor y demás integrantes de la fuerza participan con profundo pesar el fallecimiento. Acompañan al oficial ayudante Leandro Gabriel Cayú, oficial de servicio del Instituto Penitenciario Provincial, ante la dolorosa e irreparable pérdida de su hermano", manifiesta el comunicado firmado por los comisarios Andrés Antonio García y Mauricio Damián Zabala.

Lautaro era un vecino muy querido en el barrio conocido como Área 16, algo que se vio reflejado rápidamente en las redes sociales, con dolidos mensajes de comerciantes y vecinos de la zona, trabajadores de la industria pesquera y amigos de la infancia.

En tanto, el caso fue trasladado a la circunscripción de Rawson del Ministerio Público Fiscal del Chubut, que deberá encargarse de esclarecer los motivos que llevaron a que el joven perdiera el control de su vehículo y se estrellara.

Peritos de la Policía Científica trabajaron durante la noche de sábado y la madrugada del domingo en la escena de la colisión para recolectar evidencias y resguardar el área.