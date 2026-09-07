Creen que se hundió en el intento de andar sobre la superficie congelada. Multarán al dueño por el daño ambiental.

Con buzos especializados y 4x4 sacaron una Ford F-100 del fondo de un lago de la Patagonia: las imágenes.

Casi diez días después de haber sido hallada y después de haber pasado más de un mes bajo el agua, retiraron del lago La Plata una camioneta Ford F-100 , en el Parque Protegido Municipal Shoonem , de Alto Río Senguer , en la zona cordillerana del sur de la provincia de Chubut .

El complejo operativo para retirar el vehículo de carga requirió de la participación de buzos especializados para engancharla y de varios vehículos 4×4 que trabajaron desde la costa del lago.

Los trabajos de extracción fueron costeados por el propietario de la camioneta, un empresario de Comodoro Rivadavia que fue identificado como Hugo Mansilla.

Más allá de esto, el intendente de Alto Río Senguer, Miguel Mongilardi, aclaró que ahora el Municipio deberá determinar qué multa tendrá que pagar el dueño por el daño ambiental que causó la F-100 que, según lo que se pudo reconstruir de los hechos, estuvo en el fondo del lago protegido entre el 2 de agosto y el domingo 6 de septiembre de 2026.

Sacan una camioneta del lago La Plata, en Chubut.

Para llevar adelante la extracción, la parte más compleja del trabajo quedó en manos de buzos especializados, que debieron sumergirse hasta el punto donde estaba el vehículo -a unos 30 metros de la costa y siete de profundidad- para encontrar puntos de amarre y asegurar los elementos de arrastre.

Tras llevar adelante esa tarea, se trabajó con camionetas 4×4 desde tierra con dos malacates, con la complejidad que representaba el peso de la pick up completamente cargada de agua después de 36 días sumergida, además de la propia resistencia del agua del lago.

Cómo llegó la F-100 al fondo del lago

Si bien todavía no se dio una explicación oficial acerca de cómo terminó la camioneta en el fondo del lago La Plata, la hipótesis que sigue ganando fuerza apunta a una grave imprudencia.

El ingreso de la Ford F-100 al Parque Municipal quedó registrado el 2 de agosto, cuando un grupo de Comodoro Rivadavia se alojó en el complejo Cabañas Los Leñadores.

Según afirmó el intendente, desde el complejo turístico inicialmente se informó que la camioneta había quedado varada por una supuesta avería, pero sin indicar que se había hundido.

Lo que se cree es que la Ford avanzó sobre la superficie congelada del lago hasta que el hielo no resistió el peso y terminó quebrándose. Así, la camioneta se fue inmediatamente hacia el fondo.

Sacan una camioneta del lago La Plata, en Chubut.

Apenas un día antes de la extracción, tras las nevadas de los primeros días de septiembre, se veía cómo nuevamente una fina capa de hielo cubría sectores del lago junto a la costa.

Quejas del intendente de Alto Río Senguer

Los trabajos para sacar el vehículo demandaron cerca de cinco horas, entre las 9 y las 14 del domingo. Además de Mongilardi, en el lugar estuvo el comisario de Alto Río Senguer, Matías Campos, además de prestadores turísticos de la zona de Huente-Co que participaron y colaboraron.

El intendente de la localidad se quejó de la presunta falta de respuesta de la Fiscalía a las denuncias realizadas.

“De dos actuaciones que presenté no han activado nada”, expresó el jefe comunal.

“Ahora veremos qué multa le cobraremos a Mansilla por el impacto que generó su camioneta en el lago”, agregó.