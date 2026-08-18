Según los investigadores, al frente de la organización estaba un delincuente que purga dos perpetuas en Rawson. Hay al menos 17 detenidos.

En una cárcel de máxima seguridad: así coordinaban una banda narco que operaba de norte a sur de la Argentina.

La Unidad Penitenciaria Nº 6 de Rawson , en la provincia de Chubut , es una cárcel de máxima seguridad, considerada una de las más duras de la Argentina. Aloja principalmente a hombres con condenas muy largas o a prisión perpetua, por crímenes graves.

Allí está detenido desde hace más de una década Luis Raúl “el Gusano” Menocchio . Con pasado de playboy en Posadas, Mis i ones, el “Gusano” purga dos condenas a perpetua por los homicidios del productor cinematográfico Claudio Nozzi en un caso y del estanciero chaqueño Manuel Roseo y su cuñada Nélida Bartolomé en el otro. Ambos crímenes fueron para intentar ocultar estafas.

En su prontuario hay otros dos asesinatos ocurridos en Paraguay, por los cuales la Justicia de ese país pidió su extradición: los de Eduardo Maciel y Graciela Méndez , cuyos cuerpos fueron hallados dentro de dos tachos, tapados por cemento.

Allanamientos y detenciones en Chubut, Chaco y Corrientes

El sábado 15 de 2026, tras una investigación de más de un año, la Policía Federal, junto con la Policía del Chubut, activó más de 40 allanamientos en las provincias de Chubut, Chaco y Corrientes y detuvo al menos 17 integrantes —hay versiones que hablan de 28— de una banda narco que operaba en el norte y el sur de la Argentina.

Según establecieron los investigadores, Menocchio coordinaba desde el penal de Rawson todos los movimientos de la organización delictiva.

La Unidad Penitenciaria 6 de Rawson, Chubut.

Tras las detenciones, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, pidió que el peligroso delincuente fuera trasladado a otra institución penitenciaria.

“Si estar preso no le impide seguir manejando una organización criminal, entonces lo queremos lejos de nuestra provincia”, sentenció el mandatario.

Cómo funcionaba la organización narco

Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, dio detalles del operativo que permitió reconstruir la estructura de la banda.

El funcionario provincial dijo que, a partir de la detección de una encomienda con alrededor de 11 kilos de marihuana, comenzaron a seguir envíos realizados mediante distintos nombres e identidades.

Mientras los presuntos integrantes principales de la estructura narco estaban presos, se advertía una fuerte participación de mujeres en tareas que, en principio, eran coordinadas desde dentro del penal de Rawson.

La droga llegaba a Trelew y Rawson a través de empresas de encomiendas que iban cambiando para dificultar su detección, y posteriormente era distribuida por integrantes de la organización que operaban fuera del establecimiento de detención.

Según esta hipótesis, parte de la droga ingresaba a la propia unidad penitenciaria y era comercializada entre presos, que debían pagar mediante transferencias realizadas por contactos suyos fuera de la cárcel.

Dos agentes penitenciarios detenidos

En las calles también había integrantes de menor rango, encargados de custodiar domicilios y puntos destinados a la distribución de droga, y de advertir sobre la eventual presencia policial.

Entre los detenidos hay dos agentes penitenciarios encargados de la custodia de presos en el penal chubutense. Además, los policías afectados a los operativos secuestraron marihuana, cocaína, armas de fuego, vehículos, teléfonos celulares, balanzas de precisión, dinero en efectivo y documentación.

Las conexiones que lograron establecerse vinculan a las ciudades de Chubut con puntos ubicados en provincias del noreste argentino e incluso en Paraguay.