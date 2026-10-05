Ejecutaron a balazos a un narco uruguayo que estaba en Argentina: así escapaban los sicarios

El hombre se encontraba en un departamento junto a su esposa. La grabación de la fuga fue realizada por una vecina, mientras corrían con sus rostros cubiertos.

Un brutal asesinato a sangre fría ocurrió este domingo por la madrugada. Un hombre de nacionalidad uruguaya fue atacado a balazos por tres sicarios que tras el crimen se dieron a la fuga.

El episodio ocurrió en un departamento de la calle Costa Rica al 5600, en un departamento del barrio porteño de Palermo.

Según relataron familiares de la víctima, identificado como Carlos Andrés Migales Viera , fueron tres personas las que irrumpieron en el lugar y lo ejecutaron.

Por el momento, todo apunta a un ajuste de cuentas y la Policía trabaja en conjunto con el país vecino para verificar los antecedentes de la víctima.

Así escapaban los sicarios que asesinaron a un narco uruguayo

En las últimas horas se conoció un video que muestra la fuga de los presuntos sicarios. La grabación fue realizada por una vecina, mientras corrían con sus rostros cubiertos. "¡Tengo fotos, hijos de puta!", se escucha gritar a la mujer.

Según revelaron fuentes judiciales a Infobae, había ingresado a la Argentina hacía algunas semanas.

Encontraron la presunta arma de los sicarios y hay dos detenidos

Según trascendió, Migales Viera se encontraba en la ciudad de Buenos Aires con su esposa María Mercedes, también uruguaya, quien presenció el asesinato y salió ilesa.

La víctima, indicaron los investigadores, habría abierto la puerta voluntariamente a sus atacantes, lo que refuerza la hipótesis de que conocía a los agresores o fue engañado por el grupo.

A partir del video, la Policía fue alertada por le hecho al 911 y lograron la detención de dos sospechosos y habría otros dos prófugos. En tanto, el arma de fuego que habrían utilizado fue encontrada en la esquina de Intendente Bullrich y Santa Fe, donde se realizaban pericias.

Además, en un auto que habría sido utilizado para escapar encontraron otro revólver. Ambas armas serán sometidas a peritajes para determinar si alguna de ellas fue utilizada para asesinar al ciudadano uruguayo.

Quién era el narco asesinado en Palermo

El uruguayo cuenta con un largo prontuario de antecedentes. De acuerdo con la información de medio, el prontuario del hombre comenzó en 2009, cuando tenía 15 años.

Desde entonces registró antecedentes en Montevideo por distintos hechos, entre ellos rapiña, fuga de una comisaría, desorden, causas vinculadas con drogas y delitos contra la propiedad.

La última causa está registrada en 2024, por una imputación por homicidio agravado, además de legajos por disparos de arma de fuego, lesiones y delitos contra la propiedad. También aparecen antecedentes por disparos de arma de fuego, lesiones y otro homicidio.

Un intento de asesinato previo

En agosto el hombre habría sufrido un intento de asesinato en Villa Colón, Montevideo. Según el medio uruguayo Subrayado, en la madrugada del sábado 1° de agosto su auto fue atacado a tiros. El BMW de Migales circulaba por Santa María y Montalvo. Adentro iba un hombre de 31 años, familiar de Migales y con antecedente por contrabando, y su esposa, una mujer de 30 años.

Los delincuentes circulaban en una camioneta blanca y se habían hecho pasar por policías con una matrícula apócrifa. Cuando el conductor aminoró la marcha, lo atacaron a tiros, pensando que quien estaba dentro del auto era su dueño, Andrés Migales. Por eso, el intento de homicidio se frustró.

La investigación que encabeza el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 26, a cargo de Damián Ignacio Kirszenbaum continúa con la búsqueda de un tercer sospechoso que, según la información aportada por los familiares, habría participado del ataque.