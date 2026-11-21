El acusado, un farmacéutico de 62 años, se había retirado tras una discusión y regresó armado. La víctima intentó refugiarse pero recibió varios disparos.

Mató a tiros a un vecino tras una discusión por el volumen de la música: el crimen fue filmado por un testigo

Un reclamo que comenzó por el ruido de la música terminó en un violento ataque a tiros en plena vía pública. El agresor se había retirado del lugar, pero regresó minutos después armado y disparó varias veces contra su vecino que intentó refugiarse en una camioneta.

La víctima fue identificada como Elbio Geiser, un carnicero de 40 años, mientras que el acusado es Leandro Hipólito Pezz, un farmacéutico de 62 años, quien quedó detenido por el homicidio. El episodio ocurrió durante la madrugada del viernes en Villa Guillermina, en el norte de la provincia de Santa Fe.

La secuencia quedó registrada en un video filmado por un testigo, cuyas imágenes permitieron reconstruir parte del ataque. En un primer momento, la Policía también detuvo al hijo del farmacéutico, aunque la Justicia dispuso que recuperara la libertad.

Una discusión por la música que terminó en asesinato

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el conflicto comenzó alrededor de las 4.30, durante una reunión en la que se escuchaba música a un volumen elevado. En ese contexto, el hijo de Pezz se acercó a reclamar que bajaran el sonido porque no podían descansar.

Según los testimonios reunidos durante la investigación, el joven y Geiser mantuvieron un intercambio verbal que fue subiendo de tono. Un audio de WhatsApp de un conocido de la víctima, difundido por medios locales, también dio cuenta de una noche en la que había un importante consumo de alcohol.

Durante la discusión, el hijo del acusado le habría dicho a Geiser: "Hacé bajar tu música, que no se puede dormir". El carnicero respondió con otro cuestionamiento y el enfrentamiento continuó hasta que intervino su padre.

En ese momento, Pezz se retiró del lugar a bordo de una camioneta. Sin embargo, minutos después regresó con una escopeta y un arma corta.

Volvió armado y le disparó a corta distancia

Las imágenes registradas por un testigo muestran cómo el farmacéutico se acercó a Geiser y le disparó a unos tres metros de distancia. El primer impacto dio en la zona abdominal.

Herido, el hombre intentó escapar y buscó refugio en una camioneta estacionada en las inmediaciones. Aunque consiguió ingresar al vehículo, el atacante volvió a dispararle en tres oportunidades más.

Geiser murió en el lugar como consecuencia de las heridas. El ataque ocurrió en la vía pública y quedó registrado en una filmación que comenzó a circular después del crimen.

La policía secuestró armas y detuvo al sospechoso

Tras la denuncia realizada por un testigo, efectivos policiales acudieron a la intersección de las calles San Martín y Rosario. Allí encontraron el cuerpo del hombre tendido sobre el asfalto, junto a varias vainas servidas.

Por disposición judicial, los restos fueron trasladados a la morgue de Reconquista para la realización de la autopsia. En paralelo, se llevaron adelante las primeras pericias en el lugar del homicidio.

En el marco de la investigación, la Policía detuvo inicialmente a Pezz y a su hijo. Sin embargo, luego de las primeras actuaciones, la Justicia resolvió mantener detenido únicamente al farmacéutico de 62 años.

Además, durante un allanamiento en una propiedad vinculada con los sospechosos, los investigadores secuestraron varias armas de fuego: una escopeta, una carabina y distintas pistolas. Los elementos quedaron a disposición de la investigación para los correspondientes peritajes.

La causa continúa en etapa investigativa y busca establecer con precisión cómo se desarrolló el enfrentamiento y las responsabilidades penales por el homicidio.