Dos operarios murieron tras varios días de internación. Ya son cuatro las víctimas fatales del estallido ocurrido el 13 de noviembre en el partido de Lanús.

Explosión en Remedios de Escalada: dos nuevos trabajadores muertos de la empresa contratada por Metrogas.

La explosión en Remedios de Escalada , ocurrida el pasado viernes 13 de noviembre, partido bonaerense de Lanús, dejó un saldo de cuatro trabajadores fallecidos . Las últimas dos víctimas eran operarios de la empresa tercerizada Exgadet y murieron tras permanecer internados por las graves lesiones que sufrieron durante el estallido.

Fuentes judiciales confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que una de las víctimas fue Matías Leguizamón , un trabajador santiagueño de 33 años que falleció luego de varios días de internación.

En tanto, Juan José Servín murió durante la mañana de este sábado en la clínica Solís de San Justo, donde permanecía internado por las heridas sufridas en el episodio.

Quiénes fueron los cuatro trabajadores fallecidos

Los dos operarios de Exgadet se sumaron a las primeras víctimas fatales de la explosión, que eran trabajadores de Metrogas.

Marcelo García, de 47 años, fue encontrado sin vida en el lugar del hecho. Su identidad se confirmó posteriormente mediante un cotejo de ADN realizado por la Fiscalía. El hombre era padre de dos niños, de 6 y 8 años, y su familia lo había buscado desde el día de la explosión.

La otra víctima de Metrogas fue Néstor Julián D'Alessandro, quien murió durante la madrugada del jueves 19 de noviembre, mientras permanecía internado en grave estado en el sanatorio Fitz Roy de la Ciudad de Buenos Aires.

D'Alessandro había sufrido lesiones de gravedad como consecuencia del estallido y falleció después de varios días de internación.

La investigación por la explosión en Remedios de Escalada

El episodio ocurrió el viernes 13 de noviembre en Remedios de Escalada, en el partido de Lanús, y es investigado por la Justicia para determinar las circunstancias en las que se produjo la explosión y las posibles responsabilidades.

Tras las primeras muertes, el municipio de Lanús había decretado 72 horas de duelo.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires expresó sus condolencias a las familias de Marcelo García y Néstor Julián D'Alessandro, y manifestó su solidaridad con el sindicato STIGAS y la comunidad afectada por el trágico episodio.