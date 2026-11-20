La senadora compartió un video con la estética de las sesiones de Bizarrap y tres signos de interrogación en lugar del nombre del protagonista.

Patricia Bullrich volvió a generar revuelo en las redes sociales con un posteo enigmático.

Patricia Bullrich volvió a publicar un mensaje que despertó especulaciones en las redes sociales. Esta vez, la senadora utilizó una referencia a las famosas Bizarrap Music Sessions, aunque dejó sin revelar quién sería el protagonista del anuncio. El nuevo posteo se suma a una serie de publicaciones con las que alimenta las versiones sobre su futuro político.

El video compartido este viernes 20 de noviembre en su cuenta de X está acompañado por la inscripción «Music Sessions #10/11», pero tiene un detalle que llamó la atención: en el espacio donde habitualmente aparece el nombre del artista invitado, Bullrich colocó tres signos de interrogación.

La referencia remite directamente al formato de las sesiones musicales del productor argentino Bizarrap, conocido por sus colaboraciones con distintos artistas. Sin embargo, en esta oportunidad no hay un nombre que permita identificar al supuesto protagonista ni una explicación sobre el significado político del anuncio.

El detalle del «10/11» también abre interrogantes. Además de funcionar como una posible numeración de una sesión, podría tener una segunda lectura vinculada con alguna fecha o acontecimiento político. Por el momento, la senadora no brindó precisiones sobre el mensaje.

Los otros posteos de Patricia Bullrich que despertaron especulaciones

La nueva publicación llega después de otros mensajes que tuvieron repercusión en las redes sociales y alimentaron las versiones sobre el futuro político de Bullrich, especialmente ante las elecciones presidenciales de 2027.

El antecedente más reciente fue el video que compartió el 23 de octubre. Bajo la frase «Patricia sabe de la fuerza de los argentinos. Patricia conoce Argentina», publicó imágenes del Congreso de la Nación, del recinto del Senado y de su despacho, donde aparece al final de la producción audiovisual.

La música también tuvo un papel central. El video estaba acompañado por una canción del dúo de reggaetón Plan B, cuya letra incluye referencias al tiempo y a la posibilidad de conquistar a otra persona. La elección musical generó comentarios entre los usuarios de X.

Un día antes, el 22 de octubre, Bullrich había anticipado que «se vienen cositas» con una fotografía en la que aparecía de espaldas. Las publicaciones fueron interpretadas como posibles señales de sus aspiraciones políticas.

¿Bullrich candidata en 2027?

Las especulaciones también tienen como antecedente sus propias declaraciones sobre una eventual candidatura presidencial. El 20 de octubre, en una entrevista con TN, la entonces ministra de Seguridad aseguró que está "preparada" para ocupar ese lugar, aunque reconoció que Javier Milei tiene prioridad para buscar la reelección.

"El Presidente siempre lleva la delantera para ser candidato, es así. La reelección es una demostración de que el proyecto anda bien", sostuvo.

La senadora compartió un polémico video en sus redes sociales.

También aclaró que estar preparada para asumir ese desafío no significa que vaya a competir en las próximas elecciones. "Yo estoy preparada, pero eso no quiere decir que vaya a ser candidata. Soy una persona que puede cumplir ese rol", expresó.

Mientras tanto, sus publicaciones mantienen abiertas las preguntas sobre sus próximos pasos y el lugar que buscará ocupar dentro de La Libertad Avanza.