El sugerente posteo de Milei en medio de las tensiones con Bullrich

La paciencia del Gobierno en relación a las gestualidades de rebeldía de la senadora empieza a agotarse.

En medio de las rispideces y pujas políticas entre el karinismo y la jefa del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , el presidente Javier Milei hizo un posteo en sus redes sociales con una sugerente cita: "Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta que no podrá ser el capitán".

La historia publicada por el jefe de Estado en su cuenta en Instagram levantó todo tipo de especulaciones sobre el destinatario del mensaje y la teoría que más se repite vincula a la exministra de Seguridad, quien no oculta sus aspiraciones de ser el Plan B de La Libertad Avanza en la boleta presidencial.

Bullrich se viene desmarcando cada vez más de la Casa Rosada: planteó diferencias respecto al manejo de la crisis relacionada con Manuel Adorni, y con la estrategia del Gobierno en torno a las leyes de Discapacidad, Tierras y Presupuesto.

El último gesto de autonomía de Bullrich que en el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue leído como una provocación innecesaria fue la difusión de la foto de la reunión que la exministra tuvo con cerca de 15 dirigentes leales, entre diputados nacionales y otros referentes de su corriente interna dentro del oficialismo.

Si bien la paciencia del Gobierno en relación a las gestualidades de rebeldía de la senadora empieza a agotarse, por ahora Milei no dio la orden de correrla de la presidencia del bloque, más allá de que el karinismo promueve a la neuquina libertaria Nadia Márquez para ocupar eventualmente ese cargo.

El enigmático y sugestivo video de Patricia Bullrich que desató especulaciones

Este viernes por la mañana, la senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, publicó un video en las redes sociales que generó gran repercusión.

"Patricia sabe de la fuerza de los argentinos. Patricia conoce Argentina", ese es el único texto que publicó, acompañado de un video donde se ven imágenes del Congreso de la Nación y la senadora aparece en su despacho en el final.

Entre las tomas del recinto, la producción audiovisual hace hincapié en dos puntos clave: la puerta de ingreso al despacho de la titular de la Cámara Alta y el sillón desde donde se dirigen las sesiones parlamentarias.

Pero el punto clave, que muchos destacaron, es que de fondo se escuchan los acordes de un tema de reggaetón del dúo "Plan B". El detalle lo notaron varios usuarios en X, a los pocos minutos de la publicación del video.

Parte de la letra de la canción que eligió la senadora para el video dice: Será cuestión de tiempo...(Presentimiento...) De un lugar, De un momento... Conozco tu debilidad, como hacer para envolverte. Si no es hoy, Mañana tal vez...Pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad. Sin que me hables entenderte. Yo sé lo que traes en tu mente“.

Bullrich ya había usado la música en otras ocasiones, como cuando puso un tema de Lali Espósito en medio de las tensiones con Javier Milei.

De inmediato comenzaron los comentarios y las especulaciones, entre ellas, acerca de una posible candidatura a presidenta para el 2027. Pero el mensaje se da en medio de los debates por su lugar en las listas.

Según publica Noticias Argentinas, desde Casa Rosada señalaron que el mensaje de la senador fue tomado como un aviso sobre la pelea por la candidatura a Vicepresidenta en próximo 2027.

Lo cierto es que Bullrich pareciera ser el nombre de consenso en varios despachos, aunque el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también fue mencionado como potencial candidato.