Increíble postal: cuatro guanacos escaparon de un frigorífico y corrieron por las calles entre los autos

Los animales sorprendieron a los vecinos durante la mañana de este miércoles. Personal del Consejo Agrario trabajó para localizarlos y retirarlos de la ciudad.

Una insólita e increíble escena sorprendió durante la mañana de este miércoles 11 de noviembre a los vecinos de Río Gallegos , en la provincia de Santa Cruz. Varios guanacos escaparon de un frigorífico y comenzaron a correr por las calles céntricas de la ciudad.

El particular episodio generó sorpresa y preocupación entre los habitantes de la capital santacruceña, quienes rápidamente comenzaron a registrar con sus teléfonos celulares el recorrido de los animales. Las imágenes y los videos no tardaron en viralizarse a través de las redes sociales.

De acuerdo con la información publicada por el medio local La Opinión Austral, entre cuatro y cinco guanacos lograron escapar de un frigorífico de la zona y comenzaron a desplazarse por distintos sectores de la ciudad.

Ante esta situación, las autoridades desplegaron un operativo para intentar localizarlos y evitar posibles accidentes.

El recorrido de los guanacos por el centro

Uno de los primeros avistamientos se registró en inmediaciones de la intersección de las avenidas Kirchner y San Martín, en pleno centro de Río Gallegos. Allí, la presencia de uno de los animales sorprendió a los automovilistas que circulaban por el sector.

“Urgente. Anda un guanaco corriendo en pleno centro de la ciudad y casi lo atropello”, relató el periodista Pablo Manuel, integrante del Grupo La Opinión Austral. “Urgente. Anda un guanaco corriendo en pleno centro de la ciudad y casi lo atropello”, relató el periodista Pablo Manuel, integrante del Grupo La Opinión Austral.

Sin embargo, este no fue el único episodio registrado durante la mañana. Otro de los guanacos protagonizó un llamativo recorrido por distintas calles de la ciudad, que fue seguido de cerca por vecinos que intentaban conocer su destino.

Según detalló el medio santacruceño, el animal atravesó el centro y posteriormente tomó por la calle Chacabuco en dirección a la Costanera. Minutos después, el guanaco descendió hacia la ría y finalmente llegó hasta la zona de la marisma, donde continuó su recorrido.

En paralelo, otros vecinos reportaron la presencia de un ejemplar en la intersección de Mariano Moreno y Entre Ríos, mientras que otro fue observado atravesando la avenida Balbín y continuando su marcha por una calle del barrio Evita.

Amplio operativo para capturar a los guanacos

Ante la inesperada presencia de animales en distintos sectores urbanos, personal del Consejo Agrario Provincial (CAP) de Santa Cruz desplegó un operativo para localizar y capturar a los guanacos que habían escapado del frigorífico.

El objetivo de las tareas fue retirar a los ejemplares de la ciudad de manera segura, evitando posibles accidentes de tránsito y resguardando tanto a los animales como a los vecinos.

De acuerdo con la información confirmada por el organismo provincial al medio local, alrededor de las 12:30 de este miércoles, uno de los guanacos ya había sido capturado y retirado de Río Gallegos.

Mientras tanto, el personal continuaba trabajando en distintos puntos de la capital santacruceña para intentar localizar a los ejemplares restantes.

Qué recomendaron las autoridades

En medio del operativo, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones destinadas a prevenir situaciones de riesgo, especialmente teniendo en cuenta que los animales fueron vistos desplazándose por calles y avenidas con circulación vehicular.

En este sentido, solicitaron a los vecinos mantener distancia de los guanacos y evitar cualquier intento de acercamiento, persecución o captura por cuenta propia, ya que estas acciones podrían provocar reacciones inesperadas y poner en peligro tanto a las personas como a los ejemplares.

Además, recomendaron a los automovilistas circular con extrema precaución por los sectores donde fueron registrados los animales, debido a la posibilidad de que aparezcan repentinamente sobre la calzada.

Por último, indicaron que quienes vuelvan a observar a alguno de los guanacos pueden colaborar aportando información sobre su ubicación y la dirección en la que se desplazan, siempre sin exponerse a situaciones peligrosas ni interferir en su recorrido.