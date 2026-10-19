Trasladaron 30 ejemplares y ahora controlan que se adapten a su nuevo hábitat. En el norte argentino y los países limítrofes, ya casi no quedan.

Para que vuelva a haber guanacos en un lugar donde se extinguieron, los hacen viajar más de 3.000 kilómetros

Un equipo científico de una ONG que trabaja en la preservación y recuperación de animales en peligro de extinción llevó adelante un traslado masivo de guanacos desde la provincia de Santa Cruz hasta una zona de Chaco donde la especie desapareció durante el último siglo.

Para revertir la extinción de los guanacos en el Parque Nacional El Impenetrable, 30 guanacos fueron trasladados en dos grupos por la Fundación Rewilding Argentina , desde el Parque Patagonia Argentina , en el noroeste de Santa Cruz, en recorridos de más de 3.000 kilómetros de distancia y casi dos días y medio en la ruta.

Los guanacos, hoy fuertemente asociados con la región de la Patagonia, históricamente poblaron gran parte del paisajes patagónicos, su distribución histórica abarcaba buena parte del territorio argentino.

Con el tiempo, hubo regiones donde la población se redujo y en algunas, como el Impenetrable chaqueño, llegó a desaparecer.

Guanacos en la Patagonia argentina.

Para el proyecto de traslado fueron seleccionados 30 guanacos de las planicies del Parque Patagonia, entre la meseta del Lago Buenos Aires y Cañadón Caracoles.

Antes de iniciar el viaje, la Fundación realizó un trabajo de planificación para garantizar que las poblaciones de origen, en Santa Cruz, no corrieran riesgo por la reducción en la cantidad de ejemplares.

Con este objetivo, los equipos científicos realizaron censos y monitoreos, para determinar qué poblaciones podían aportar ejemplares sin comprometer su conservación.

Por qué en el Parque Patagonia

La elección de las planicies santacruceñas tuvo que ver también con las características del terreno, que facilitan el manejo de los animales. Y se trabajó a partir del invierno, cuando los guanacos suelen reunirse en grupos numerosos, lo que permite organizar las capturas.

Para lo traslados se trabajó con ejemplares subadultos y adultos, con una proporción aproximada del 80% de hembras y el 20% de machos.

El primer paso del viaje de los guanacos fue su arreo hacia una manga, por la cual fueron llevados a un corral de acopio. Desde allí los subieron a los tráilers para transportarlos hasta Chaco.

Para el viaje fueron utilizados vehículos acondicionados especialmente para trasladar fauna silvestre, con ventilación y espacio suficiente para que los ejemplares pudieran acomodarse durante el recorrido.

El viaje demandó aproximadamente 55 horas. A lo largo de ese tiempo, mientras están en ruta, los animales son controlados mediante cámaras, y también se realizan paradas para observarlos de manera directa.

El director de Restauración Terrestre de Rewilding Argentina, Emanuel Galletto, destacó la resistencia que demostraron los ejemplares durante el operativo y confirmó que no se registraron muertes en el viaje.

Los desafíos que vienen

Tras el arribo al Parque Nacional El Impenetrable, comenzó la segunda etapa del proyecto: la adaptación a condiciones ambientales muy diferentes de las que los guanacos están acostumbrados a vivir en la Patagonia.

“Durante los primeros meses cambian su pelaje adaptándose a las nuevas temperaturas”, explicó Julieta Mangas, responsable del Proyecto Guanacos.

También cambia la alimentación. Los científicos identificaron más de 30 especies vegetales que ahora se incorporan a su dieta, entre ellas frutos del monte chaqueño como la algarroba y el molle, además de cactus como el ucle y la tunilla.

El siguiente objetivo pasa por lograr una población estable que se reproduzca y sobreviva sin depender de nuevas acciones externas.

Para el norte argentino, la recuperación de los guanacos tiene especial relevancia porque las poblaciones que sobreviven son muy reducidas. Según Galletto, entre Bolivia y Paraguay quedan apenas unos 200 o 300 individuos.