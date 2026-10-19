Al hombre le llamó la atención una persona que caminaba y mensajeaba todo el tiempo, y avisó a la policía. Cayeron cuatro delincuentes.

Vendían droga por WhatsApp y Telegram y los descubrió un vecino entrometido.

Cuatro presuntos integrantes de una red de venta de drogas a través de WhatsApp y Telegram, fueron detenidos a partir de la denuncia de un vecino curioso al que le llamó la atención el accionar de uno de los sospechosos en una esquina de Puerto Madryn, provincia de Chubut .

Tras la denuncia y los arrestos, la investigación determinó que la droga llegaba a la Patagonia desde la povincia de Buenos Aires.

Los detenidos, presuntamente, utilizaban las apps de mensajería para ofrecer las sustancias, acordar precios y coordinar las entregas.

Posteriormente cobraban mediante billeteras virtuales y transferían dinero a un proveedor del oeste del conurbano bonaerense.

Policía de Puerto Madryn (Foto ilustrativa).

La causa comenzó a partir de una denuncia anónima presentada por un vecino del barrio Oeste de Puerto Madryn, que advirtió movimientos sospechosos de otro hombre de la zona.

Según contó el vecino, el sospechoso caminaba hasta una esquina, consultaba su teléfono y esperaba la llegada de personas a las que les entregaba pequeños paquetes.

El grupo de WhatsApp: "Sustancias ilegales Puerto Madryn"

El hombre del teléfono y la esquina fue identificado como Maximiliano Lorenzatto. Los investigadores realizaron tareas de vigilancia, tomaron fotografías y filmaron sus movimientos.

Así, determinaron que entre enero y abril de 2025, habría vendido marihuana desde su departamento de la calle Santa Cruz al 600 y abastecido a otros vendedores de la ciudad.

Lorenzatto utilizaba el nombre “Mari Mari” en Telegram y participaba en un grupo denominado “Sustancias ilegales Puerto Madryn”, en el que ofrecía la mercadería.

Los compradores le mostraban los comprobantes de las transferencias desde sus teléfonos y luego recibían la droga.

Los dos primeros arrestos

La investigación también apuntó a Sergio Barría Barría, quien habría vendido marihuana desde su domicilio de la calle Juan B. Justo al 2100. En la casa de éste se produjeron las primeras detenciones.

El 21 de abril de 2025, Lorenzatto llegó a esa vivienda con una mochila que contenía más de 800 gramos de marihuana. Los investigadores intervinieron cuando intentaba entregar el paquete, destinado a abastecer el circuito de venta.

Durante el procedimiento encontraron envoltorios con cannabis, tallos, hojas, cigarrillos de marihuana, semillas y una balanza portátil. Los elementos secuestrados sumaban alrededor de un kilo de droga.

Más allanamientos y dos mujeres detenidas

Al día siguiente se realizaron otros allanamientos vinculados con la causa y detuvieron a dos mujeres.

Una de ellas, Micaela de los Ángeles Álvarez, presuntamente recibía marihuana para revenderla. La investigación detectó una encomienda con casi 400 gramos de marihuana que recibió en febrero de 2025.

Álvarez utilizaba en Telegram el alias “Activabebe”, y coordinaba entregas con una moto Corven y un Volkswagen Suran.

La cuarta acusada, Yésica Politi, habría comercializado cocaína desde su vivienda de la calle José Alberdi al 700.

Allí se registró la llegada de clientes a pie, en motos, taxis y vehículos particulares, y dentro del domicilio encontraron elementos para preparar las dosis y una balanza digital.

La causa

El seguimiento del dinero permitió detectar 366 transferencias entre cuentas bancarias y billeteras virtuales vinculadas con los acusados. Álvarez manejaba 12 cuentas en Mercado Libre, Prex y Lemon, además de otras siete en distintas entidades bancarias y financieras.

La causa fue impulsada por los fiscales federales de Rawson Fernando Gélvez y Eduardo Vega. Los cuatro imputados están acusados de comercio de estupefacientes.

El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia deberá fijar la fecha del juicio, en el que se analizarán las pruebas reunidas y la responsabilidad penal de cada uno.