El Observatorio de Tierras detectó la promoción de la propiedad, en Chubut. Qué podría pasar si se firmó algo en el lapso en que la Corte suspendió la ley.

Durante los 10 días en los que estuvo caída la Ley de Tierras pusieron en venta un lago en la Patagonia.

Una inmobiliaria de la Patagonia aprovechó el lapso de 10 días en el que estuvo derogada la Ley de Tierras para poner en venta un campo de casi 3.000 hectáreas “con lago privado” y “16 kilómetros de costa sobre el Río Pico ”, en la provincia de Chubut .

Un informe dado a conocer por el Observatorio de Tierras -un organismo académico integrado por profesionales de la UBA y el Conicet - reveló que la publicación de la propiedad se hizo el 30 de septiembre, un día después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante un tecnicismo, hizo caer la Ley de Tierras, y nueve días antes de que la repusiera a través de otro fallo.

La promoción inmobiliaria fue realizada en castellano y en inglés, lo que muestra el interés por atraer compradores extranjeros, algo que la ley vigente restringe. De hecho, la firma utilizó el eslogan “volvió el interés extranjero por el campo argentino” en sus publicaciones.

Hasta el momento se desconoce si en esa ventana de 10 días que abrió la Corte Suprema con sus dos fallos se iniciaron gestiones comerciales o actos administrativos que puedan permitir que algún interesado en el lugar reclame derechos.

El aviso del campo en venta en Alto Río Pico, Chubut.

La oferta presentada por la inmobiliaria Loma Alta Propiedades describe un exclusivo campo de 2.943 hectáreas en Alto Río Pico, provincia de Chubut, que incluye on un lago privado de 16 hectáreas y 15 metros de profundidad, una laguna, arroyos permanentes y 16 kilómetros de costa sobre el río Pico.

Ríos, lagos y cascadas

Alto Río Pico es una localidad rural ubicada en el sudoeste de Chubut, en la región de la Cordillera de los Andes.

Allí hay extensas tierras pobladas de impactantes paisajes con ríos, arroyos, cascadas y lagos, que conforman un sistema hídrico de notable belleza.

La inombiliaria destacó en sus promociones que “la Patagonia todavía tiene extensiones de campo con agua, bosque y estepa que ya no existen en buena parte del mundo”.

Las dudas del Observatorio

Tras la difusión del informe del Observatorio, este martes el aviso fue eliminada de las propiedades en venta de Loma Alta en la web, y también la mayoría de los posteos relacionados en sus redes sociales.

Con la ley vigente, la publicación violaría las restricciones que prohíben la adquisición por parte de extranjeros de inmuebles rurales que contengan espejos de agua permanentes o de gran envergadura, así­ como la compra de tierras situadas en zonas de seguridad de frontera.

En cambio, en esos 10 días en los que la normativa no rigió, “armaron un negocio perfecto porque no tenían la obligación de declarar la venta”, explicó el investigador Mariano Oberlin.

El Observatorio también advirtió que Loma Alta Propiedades es un nombre comercial creado en redes sociales a fines de septiembre que no cuenta con número de CUIT ni inscripción formal, y que podría ser una fachada para una empresa inmobiliaria de Chubut.

Desde el Observatorio plantearon que “se vuelve urgente que los gobiernos provinciales establezcan mecanismos para obtener rápidamente información respecto a lo sucedido en la ventana temporal abierta por la Corte Suprema de Justicia”.

Asimismo, respecto de la Ley de Tierras, consideraron que “una regulación tan importante para proteger nuestras tierras, ríos y lagos debe quedar firme con la caída del DNU 70”.