Tras ser detenido, el conductor discutió con los efectivos a cargo del operativo. El tránsito se vio reducido durante varias horas hasta que el auto fue trasladado.

Un conductor protagonizó un inédito choque luego de perder el control de su vehículo e impactar contra el guardarraíl sobre la Ruta 7 . Al realizarle el test de alcoholemia , el resultado superó el máximo que podía registrar el dispositivo, un hecho que ocurre por primera vez en la ciudad, según los registros policiales.

El hecho ocurrió el sábado, cerca de las 19:40 horas, a pocos metros de la primera rotonda de Centenario , en el tramo que conduce hacia Vista Alegre.

El vehículo involucrado fue un Renault Sandero blanco , que impactó contra el guardarraíl y avanzó algunos metros más hasta quedar atascado. Los daños en el semieje impidieron que pudiera continuar circulando.

Personal de la División Motorizada y de Tránsito Villa Obrera intervino en el lugar. Durante el procedimiento, los efectivos advirtieron que el hombre no podía mantenerse de pie y evidenciaba un fuerte olor a alcohol, por lo que procedieron a realizarle el test de alcoholemia.

El resultado sorprendió incluso a los agentes: el alcoholímetro indicó que el conductor superaba los 3 gramos de alcohol por litro de sangre, por encima del límite máximo de medición del aparato.

El auto fue secuestrado y el conductor discutió con la Policía

Además, el hombre no contaba con licencia de conducir ni seguro obligatorio del vehículo, por lo que las autoridades dispusieron el secuestro del rodado y solicitaron una grúa para trasladarlo al destacamento.

La situación también estuvo marcada por momentos de tensión. El conductor discutió con los efectivos policiales y, según reveló Centenario Digital, dijo que no les importaba donde vivía y en un momento se negaba a llamar a algún familiar.

Posteriormente mantuvo otro cruce con su hermano, quien llegó al lugar para hacerse cargo de él.

Como consecuencia del operativo, el tránsito permaneció habilitado sobre un solo carril hasta aproximadamente las 21:15, cuando finalmente retiraron el automóvil.

Dos jóvenes a bordo de una moto fueron heridos en un choque: el conductor de una Tracker estaba borracho

Dos jóvenes de 23 y 24 años resultaron heridos en un choque entre la moto en la que circulaban y una camioneta. El siniestro ocurrió en Centenario durante los primeros minutos del lunes 23 de noviembre feriado nacional. El automovilista fue sometido a un test de alcoholemia que dio positivo y le valió una infracción por manejar totalmente borracho.

El accidente se registró en la intersección de las calles Suyai y Honduras, en el barrio Sayhueque, a una cuadra de la avenida Libertador. Según la información relevada por Centenario Digital, una Chevrolet Tracker bordó circulaba por Honduras, y cuando el conductor intentó girar a la izquierda para tomar la calle Suyai, se produjo el impacto con la moto Mondial de 150 cc.

En el rodado menor viajaban los jóvenes quienes sufrieron distintas lesiones producto de la colisión y la posterior caída al asfalto. Uno de ellos presentaba fuertes dolores de espalda, mientras que ambos recibieron asistencia médica en el lugar y posteriormente fueron trasladados en ambulancia al hospital Natalio Burd.

El conductor de la camioneta, en tanto, no sufrió heridas. Sin embargo, al realizarle el control de alcoholemia, el resultado fue de 1,74 gramos de alcohol en litro de sangre.