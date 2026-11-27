El fiscal Juan Narváez solicitó la pena máxima de la acusación pública en el cierre del juicio de cesura, mientras que la querella pidió 9 años y la defensa solicitó 3 años en suspenso.

El fiscal Juan Narváez solicitó una pena de siete años de prisión de cumplimiento efectivo para Alejandro Comisso , declarado penalmente responsable por 14 hechos de estafa vinculados con la firma Compac Viviendas en Neuquén . El planteo se formuló en la última jornada del juicio de determinación de la pena, instancia en la que también expusieron sus pretensiones la querella y la defensa antes de que el tribunal comunique su resolución el próximo martes 1 de diciembre .

La solicitud de siete años de cárcel efectiva formulada por el Ministerio Público Fiscal se ubica entre los nueve años de prisión reclamados por la querella y los tres años de prisión de ejecución condicional propuestos por la defensa para evitar que el condenado vaya tras las rejas. Durante el debate de cesura, la fiscalía -integrada por Narvaez junto a la asistente letrada Agustina Jara y la agente Aylynne Mora Marcos - sostuvo que la gravedad del caso amerita una condena de cumplimiento efectivo.

Para respaldar el pedido de siete años de prisión efectiva, el fiscal fundamentó su postura en la naturaleza de las maniobras fraudulentas, los medios empleados para engañar a los clientes y la magnitud del daño económico y personal provocado a las familias damnificadas. En el tramo inicial del proceso de cesura, los representantes del Ministerio Público Fiscal ya habían adelantado que buscarían acreditar estas circunstancias como agravantes , además de procurar actualizar el monto del perjuicio económico mediante una pericia contable y exponer cómo la pérdida del dinero frustró de manera irreversible los proyectos de vida para los cuales las víctimas habían ahorrado.

A lo largo de las audiencias declararon personas afectadas por las estafas, quienes describieron en primera persona cómo perdieron los ahorros reunidos con esfuerzo para levantar sus viviendas, debieron afrontar créditos y préstamos o resignaron planes familiares.

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Entre los testimonios expuestos ante el tribunal, una pareja relató que perdió todos sus ahorros destinados a construir su primera casa en Centenario y que continúa pagando un crédito bancario tomado para financiar esa obra inexistente, mientras que otros damnificados señalaron que el engaño afectó proyectos vinculados a su jubilación o al futuro de sus hijos, los obligó a endeudarse, pedir ayuda familiar o malvender terrenos y propiedades, y quedó sintetizado en la frase de una de las víctimas: “Nos robó el tiempo”.

Por su parte, la querella acompañó la postura de reclamar prisión efectiva y elevó el pedido a nueve años, en tanto que la defensa cuestionó la valoración de las secuelas expuestas por los acusadores y solicitó una pena de tres años de ejecución condicional.

El tribunal consideró que existía duda razonable que impedía condenar por homicidio simple al acusado. Sebastián Fariña Petersen

La responsabilidad penal y el antecedente en la causa

El 22 de mayo, Comisso había sido declarado penalmente responsable por 14 hechos de estafa genérica en concurso real: once de ellos en carácter de coautor, junto con su hermano, y tres como autor. Según se tuvo por acreditado en el juicio de responsabilidad, las maniobras ocurrieron entre el 1 de noviembre de 2019 y el 9 de septiembre de 2022, período en el que se firmaron contratos de construcción de viviendas y se cobraron importantes sumas de dinero mediante anticipos y cuotas, sin que las obras comenzaran o con avances mínimos.

En el mismo expediente, el hermano de Comisso fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por once hechos de estafa. Ahora, tras el cierre de la etapa de determinación de la pena con los pedidos de siete años de la fiscalía, nueve de la querella y tres en suspenso de la defensa, el tribunal dará a conocer su sentencia el martes 1 de diciembre.