El accidente involucró a un auto y una moto. Vecinos reclaman que la calle se convirtió en "una verdadera pista de carreras".

Un grave accidente de tránsito se registró durante la tarde de este viernes en el bajo de la ciudad de Neuquén , generando preocupación y malestar entre los vecinos del sector. El siniestro ocurrió alrededor de las 14 en la intersección de las calles Tronador y Purmamarca .

El siniestro involucró una moto Kawasaki Ninja 1000 verde y un Toyota Yaris color blanco. Según lo recavado por LM Neuquén, el impacto se habría ocasionado cuando el auto dio una vuelta en "U" y en medio de la maniobra fue impactado por el vehículo de menor porte en su puerta trasera. El conductor de la moto salió despedido y quedó tendido en el suelo.

Según se supo, al menos uno de los involucrados tuvo que se atendido de urgencia por personal del SIEN, aunque aún se desconoce su estado o a qué centro de salud fue derivado.

Los vecinos en el lugar afirmaron que la ambulancia tardó más de 30 minutos en llegar, lo que implicó que el hombre de la moto tenga que quedar tendido en el asfalto caliente por todo ese tiempo.

"Una verdadera pista de carreras"

Más allá de este episodio puntual, los vecinos del barrio advirtieron que la problemática vial en el sector no resulta excepcional.

Según señalaron, al tratarse de una arteria ancha que funciona como vía directa de conexión hacia la costa del río Limay, calle Tronador se ha transformado en “una verdadera pista de carreras”, donde las maniobras imprudentes y este tipo de siniestros viales son moneda corriente.

Descontrol en Centenario: manejaba con 1,54 de alcohol en sangre y destrozó un auto estacionado

El fin de semana largo dejó un saldo preocupante en materia de seguridad vial en la localidad de Centenario. A pesar de los intensos controles preventivos desplegados por las autoridades para desalentar las infracciones y los ruidos molestos, la imprudencia al volante volvió a hacerse presente en las calles de la ciudad, protagonizando diversos incidentes viales con el consumo de alcohol como denominador común.

El episodio más grave tuvo lugar en las primeras horas del lunes 23, minutos después de las cuatro de la madrugada. Según informó el portal Centenario Digital, una joven circulaba a bordo de un auto Honda City por la calle Canadá en sentido Sur-Norte.

En estas circunstancias, al alcanzar la intersección con la calle Nicaragua, por motivos que se vinculan directamente con su estado de ebriedad, perdió el control del rodado e impactó violentamente contra un Renault 9 color blanco que se encontraba estacionado en la vía pública.

Gentileza Centenario Digital

La fuerza del choque fue de tal magnitud que desplazó al vehículo estacionado, proyectándolo directamente contra un poste del tendido de cableado perteneciente a la empresa Personal.

Como consecuencia del doble impacto, el Renault 9 sufrió severos daños materiales, quedando con toda su parte frontal completamente destruida, aunque -afortunadamente- no había ocupantes en su interior al momento de la colisión.

Tras el alerta recibido, efectivos de la Comisaría 52° acudieron rápidamente al lugar del accidente para asegurar la zona y asistir a la joven que iba manejando.

Al constatar que la conductora del Honda City había resultado ilesa y no presentaba heridas de consideración, los uniformados solicitaron la intervención del personal de Tránsito de Villa Obrera para llevar adelante las diligencias de rigor.

Los inspectores municipales le practicaron el correspondiente test de alcoholemia a la joven, cuyo resultado confirmó la gravedad de la falta: arrojó 1,54 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que excede ampliamente los límites permitidos por la normativa vigente.