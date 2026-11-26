Cuando llegó la Policía, el hombre se atrincheró en su auto bajo estado de nerviosismo. Toda la secuencia quedó filmada por otro automovilista.

El incidente ocurrió en la General Paz y provocó largas demoras en el tránsito.

Un episodio de gran tensión se vivió este jueves sobre la avenida General Paz, en Buenos Aires, cuando un choque múltiple entre cinco autos derivó en un operativo policial, y el conductor terminó atrincherado.

En medio del procedimiento, los efectivos advirtieron que uno de los conductores estaba armado.

Un hombre de 80 años fue el protagonista del accidente, y bajo estado de nerviosismo, se atrincheró en su auto y confirmó a los efectivos que tenía un arma. Habría estado alcoholizado y todo quedó registrado por un automovilista.

El incidente ocurrió en la General Paz entre Zapiola y avenida Cabildo, en sentido hacia el Río de La Plata, y provocó largas demoras en el tránsito.

Luego de varios minutos, la Policía logró tranquilizarlo y fue trasladado con custodia al Hospital Pirovano.

Por el choque múltiple, el SAME reportó que dos personas mayores resultaron heridas y debieron ser derivadas al Hospital Fernández. Uno de los heridos sufrió un corte que requirió sutura, y el otro presentó un golpe en el tórax. Ambos se encontraban fuera de peligro.

Asimismo, señalaron que el hombre habría estado alcoholizado al momento del episodio, un factor que sumó complejidad a la negociación y a las medidas de resguardo adoptadas.

La intervención de policías y ambulancias obligó a interrumpir parcialmente la circulación y generó importantes demoras en uno de los principales accesos de la Ciudad de Buenos Aires.

Se atrincheró casi cuatro horas en su auto para evitar que se lo lleve la grúa

Hace pocos días, un automovilista se encerró durante casi cuatro horas dentro de su vehículo para impedir que una grúa se lo lleve.

La secuencia comenzó alrededor de las 7 de la mañana, cuando empleados del Centro de Empleados de Farmacia dieron aviso a la Municipalidad sobre la presencia de un automóvil Fiat Cronos estacionado sobre un sector exclusivo.

Tras constatar la infracción de tránsito, los inspectores labraron el acta y dispusieron el traslado del vehículo. Cuando la grúa ya había elevado la unidad para llevárselo, el titular ingresó al habitáculo y trabó las puertas desde el interior.

Durante varias horas, personal de la Comisaría Primera intentó mediar para que el hombre abandonara el auto de forma voluntaria, pero no lograron convencerlo.

Un cerrajero se presentó escoltado por efectivos policiales y logró destrabar la puerta trasera correspondiente al lado del acompañante. Una vez que los agentes accedieron al habitáculo, el hombre no se resistió, descendió del vehículo y fue detenido.