Los bancos públicos establecen determinadas condiciones para que los jubilados puedan acceder a distintas líneas de créditos . ¿Cuáles son?

Algunas instituciones bancarias de orden público ofrecen diversas opciones de crédito para los jubilados y pensionados de la Anses . ¿Cuáles son las condiciones que los bancos establecen para que los jubilados puedan acceder a estos préstamos ?

Los bancos Nación, Ciudad y Provincia otorgan préstamos para los jubilados por hasta 50 millones de pesos. Pero es clave saber cómo solicitarlos, los requisitos y el tope de las cuotas. Además, claro, conocer cuáles son las distintas tasas de interés. En todos los casos, el capital al que puede acceder cada solicitante estará sujeto a su capacidad de pago. Es por ello que la cuota mensual no puede superar entre el 30% y el 35% del haber neto que percibe el titular de una jubilación .

Los bancos Nación, Ciudad y Provincia ofrecen distintas opciones de préstamos para los jubilados de la Anses. Los aspectos más salientes de estas propuestas varían de acuerdo a cada una de estas instituciones bancarias.

El Banco Nación otorga préstamos para jubilados con un tope máximo de 50 millones de pesos a devolver en 72 meses. Asimismo, cabe destacar que el monto mínimo prefijado para los préstamos para jubilados es de 100.000 pesos. También dispone de otra línea de crédito para jubilados: Adelanto de haberes, un préstamo personal de libre destino diseñado exclusivamente para jubilados que perciban sus haberes previsionales a través de BNA.

Para acceder a un crédito de hasta 50 millones de pesos que otorga el Banco Nación, es clave consignar que el monto máximo que podrá solicitar un jubilado será aquel que surja de una afectación de ingresos en que la cuota no supere el 35% de los haberes netos, en múltiplos de $100. La TNA es del 49%. Para solicitar este préstamo, se deberán cumplimentar los siguientes pasos:

Ingresar a la aplicación BNA+ o al home banking.

Entrar en “Tu Banco” y elegir “ Préstamos ”.

”. Indicar el monto solicitado, el plazo de devolución y el destino del dinero. Verificar los datos ingresados y confirmar la operación.

Por su parte, el Banco Provincia anunció que cuenta con una diversa gama de créditos para jubilados/as y pensionados/as. Una de las opciones es la de solicitar un préstamo de hasta 50 millones de pesos, con una tasa fija de entre 65,10 y 78,90% anual y un plazo de 48 meses para su devolución. Para tramitar este préstamo, es aconsejable apuntar la siguiente guía paso a paso:

Ingresar al home banking o a la aplicación BIP Móvil.

Iniciar sesión con el usuario y la contraseña.

Activar el Token de seguridad.

Acceder al apartado “ Préstamos ”.

”. Elegir el monto y el plazo de devolución.

Confirmar la solicitud y esperar la acreditación del dinero.

Un dato importante para que el jubilado pueda acceder a este préstamo es que no registre deudas ni tener la tarjeta de crédito al descubierto, préstamos o cualquier otro producto crediticio, informados en la Central de Deudores del BCRA en diciembre de 2026.

El capital al que puede acceder cada solicitante está sujeto a su capacidad de pago: la cuota mensual no puede superar entre el 30% y el 35% del haber neto que percibe el titular.

El préstamo para jubilados que otorga el Banco Ciudad

Bajo el programa denominado Ciudad Veloz Jubilados y Pensionados de la ANSES, el Banco Ciudad otorga préstamos para jubilados de hasta $40.000.000, reintegrables hasta en 72 meses. Con cuotas fijas mensuales, la TNA es del 67% (TEA 91,93% / CFTEA c/IVA 119,13%). Este plan se encuentra vigente hasta el 31/12/2026.