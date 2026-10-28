Anses retrasó el pago a todos los jubilados y AUH en noviembre 2026: qué día cobrarán

El organismo previsional modificó el calendario de cobros producto de los distintos feriados. Cómo queda el cronograma para noviembre 2026.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de cobro de noviembre 2026 para jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones sociales. Como es habitual, la fecha exacta del pago dependerá del monto y la terminación del documento del beneficiario.
En el penúltimo mes del año, el organismo previsional modificó el cronograma oficial y retrasó los pagos producto de los feriados nacionales y jurisdiccionales dispuestos por la visita del papa León XIV. Inicialmente, los cobros comenzarían a habilitarse a partir del lunes 9, pero finalmente se postergó al miércoles 11.
Además, habrá otro día sin actividad bancaria. Será el lunes 23, debido al feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, en conmemoración de la batalla de la Vuelta de Obligado contra el Imperio británico y Francia.
Cuánto aumentan las jubilaciones en noviembre 2026
Todas las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento de 1,93%, a partir del dato de inflación registrado dos meses atrás. En este caso, se utiliza el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto. Con este incremento, el haber mínimo subirá a $444.027, pero si se suma el bono de $70.000, llegará a $514.027. Además, la jubilación máxima trepará a $2.987.886.
En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) subirá a $425.222 (con bono); la Pensión No Contributiva por Discapacidad o Vejez aumentará a $380.819 (con bono); y la Pensión No Contributiva para madres de siete o más hijos saltará a $514.027 (con bono).
Qué día cobro la jubilacion y pensión en noviembre 2026
Teniendo en cuenta los distintos feriados, las fechas de cobro fueron establecidas de la siguiente manera:
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0: a partir del miércoles 11 de noviembre
- DNI terminados en 1: a partir del jueves 12 de noviembre
- DNI terminados en 2, 3 y 4: a partir del viernes 13 de noviembre
- DNI terminados en 5: a partir del lunes 16 de noviembre
- DNI terminados en 6: a partir del martes 17 de noviembre
- DNI terminados en 7: a partir del miércoles 18 de noviembre
- DNI terminados en 8: a partir del jueves 19 de noviembre
- DNI terminados en 9: a partir del viernes 20 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: a partir del martes 24 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: a partir del miércoles 25 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: a partir del jueves 26 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: a partir del viernes 27 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: a partir del lunes 30 de noviembre
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: a partir del miércoles 11 de noviembre
- DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: a partir del jueves 12 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: a partir del viernes 13 de noviembre
AUH en noviembre 2026: montos y fecha de cobro
La Asignación Universal por Hijo (AUH) también aumentará un 1,93% por la inflación de septiembre, alcanzando un haber bruto de $159.611 por hijo. Sin embargo, cada beneficiario cobrará en mano $127.688, producto del 20% que retiene la ANSES –en este caso $31.922- y que libera a fin de año con la acreditación de la escolaridad y el calendario de vacunas.
Por su parte, el cronograma de pago para esta prestación es el siguiente:
- DNI terminados en 0: 11 de noviembre
- DNI terminados en 1: 12 de noviembre
- DNI terminados en 2: 13 de noviembre
- DNI terminados en 3: 16 de noviembre
- DNI terminados en 4: 17 de noviembre
- DNI terminados en 5: 18 de noviembre
- DNI terminados en 6: 19 de noviembre
- DNI terminados en 7: 20 de noviembre
- DNI terminados en 8: 24 de noviembre
- DNI terminados en 9: 25 de noviembre
La fecha de cobro de otras prestaciones de ANSES
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 11 de noviembre
- DNI terminados en 1: 12 de noviembre
- DNI terminados en 2: 13 de noviembre
- DNI terminados en 3: 16 de noviembre
- DNI terminados en 4: 17 de noviembre
- DNI terminados en 5: 18 de noviembre
- DNI terminados en 6: 19 de noviembre
- DNI terminados en 7: 20 de noviembre
- DNI terminados en 8: 24 de noviembre
- DNI terminados en 9: 25 de noviembre
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 12 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 13 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 16 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 17 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 18 de noviembre
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 25 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 30 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 1º de diciembre
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