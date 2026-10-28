El organismo previsional modificó el calendario de cobros producto de los distintos feriados . Cómo queda el cronograma para noviembre 2026.

Anses retrasó el pago a todos los jubilados y AUH en noviembre 2026: qué día cobrarán

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó el calendario de cobro de noviembre 2026 para jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino ( SIPA ), la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) y otras prestaciones sociales. Como es habitual, la fecha exacta del pago dependerá del monto y la terminación del documento del beneficiario.

En el penúltimo mes del año, el organismo previsional modificó el cronograma oficial y retrasó los pagos producto de los feriados nacionales y jurisdiccionales dispuestos por la visita del papa León XIV . Inicialmente, los cobros comenzarían a habilitarse a partir del lunes 9, pero finalmente se postergó al miércoles 11.

Además, habrá otro día sin actividad bancaria. Será el lunes 23 , debido al feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, en conmemoración de la batalla de la Vuelta de Obligado contra el Imperio británico y Francia.

Noviembre cuenta con varios feriados que modificarán el calendario de pago de ANSES.

Cuánto aumentan las jubilaciones en noviembre 2026

Todas las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento de 1,93%, a partir del dato de inflación registrado dos meses atrás. En este caso, se utiliza el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto. Con este incremento, el haber mínimo subirá a $444.027, pero si se suma el bono de $70.000, llegará a $514.027. Además, la jubilación máxima trepará a $2.987.886.

En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) subirá a $425.222 (con bono); la Pensión No Contributiva por Discapacidad o Vejez aumentará a $380.819 (con bono); y la Pensión No Contributiva para madres de siete o más hijos saltará a $514.027 (con bono).

Qué día cobro la jubilacion y pensión en noviembre 2026

Teniendo en cuenta los distintos feriados, las fechas de cobro fueron establecidas de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 : a partir del miércoles 11 de noviembre

: a partir del miércoles 11 de noviembre DNI terminados en 1: a partir del jueves 12 de noviembre

a partir del jueves 12 de noviembre DNI terminados en 2, 3 y 4: a partir del viernes 13 de noviembre

a partir del viernes 13 de noviembre DNI terminados en 5 : a partir del lunes 16 de noviembre

: a partir del lunes 16 de noviembre DNI terminados en 6 : a partir del martes 17 de noviembre

: a partir del martes 17 de noviembre DNI terminados en 7: a partir del miércoles 18 de noviembre

a partir del miércoles 18 de noviembre DNI terminados en 8 : a partir del jueves 19 de noviembre

: a partir del jueves 19 de noviembre DNI terminados en 9: a partir del viernes 20 de noviembre

Los jubilados y pensionados de ANSES tendrán un aumento de 1,93% en noviembre.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1 : a partir del martes 24 de noviembre

: a partir del martes 24 de noviembre DNI terminados en 2 y 3: a partir del miércoles 25 de noviembre

a partir del miércoles 25 de noviembre DNI terminados en 4 y 5 : a partir del jueves 26 de noviembre

: a partir del jueves 26 de noviembre DNI terminados en 6 y 7 : a partir del viernes 27 de noviembre

: a partir del viernes 27 de noviembre DNI terminados en 8 y 9: a partir del lunes 30 de noviembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: a partir del miércoles 11 de noviembre

a partir del miércoles 11 de noviembre DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: a partir del jueves 12 de noviembre

a partir del jueves 12 de noviembre DNI terminados en 8 y 9: a partir del viernes 13 de noviembre

AUH en noviembre 2026: montos y fecha de cobro

La Asignación Universal por Hijo (AUH) también aumentará un 1,93% por la inflación de septiembre, alcanzando un haber bruto de $159.611 por hijo. Sin embargo, cada beneficiario cobrará en mano $127.688, producto del 20% que retiene la ANSES –en este caso $31.922- y que libera a fin de año con la acreditación de la escolaridad y el calendario de vacunas.

Por su parte, el cronograma de pago para esta prestación es el siguiente:

DNI terminados en 0 : 11 de noviembre

: 11 de noviembre DNI terminados en 1 : 12 de noviembre

: 12 de noviembre DNI terminados en 2 : 13 de noviembre

: 13 de noviembre DNI terminados en 3: 16 de noviembre

16 de noviembre DNI terminados en 4: 17 de noviembre

17 de noviembre DNI terminados en 5 : 18 de noviembre

: 18 de noviembre DNI terminados en 6 : 19 de noviembre

: 19 de noviembre DNI terminados en 7 : 20 de noviembre

: 20 de noviembre DNI terminados en 8 : 24 de noviembre

: 24 de noviembre DNI terminados en 9: 25 de noviembre

La ANSES retiene todos los meses el 20% de la AUH y lo libera a fin de año cuando se acrediten determinadas condiciones.

La fecha de cobro de otras prestaciones de ANSES

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0 : 11 de noviembre

: 11 de noviembre DNI terminados en 1 : 12 de noviembre

: 12 de noviembre DNI terminados en 2 : 13 de noviembre

: 13 de noviembre DNI terminados en 3 : 16 de noviembre

: 16 de noviembre DNI terminados en 4 : 17 de noviembre

: 17 de noviembre DNI terminados en 5 : 18 de noviembre

: 18 de noviembre DNI terminados en 6 : 19 de noviembre

: 19 de noviembre DNI terminados en 7 : 20 de noviembre

: 20 de noviembre DNI terminados en 8: 24 de noviembre

24 de noviembre DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1 : 12 de noviembre

: 12 de noviembre DNI terminados en 2 y 3 : 13 de noviembre

: 13 de noviembre DNI terminados en 4 y 5 : 16 de noviembre

: 16 de noviembre DNI terminados en 6 y 7 : 17 de noviembre

: 17 de noviembre DNI terminados en 8 y 9: 18 de noviembre

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre

Prestación por Desempleo