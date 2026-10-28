Brutal golpiza a una pareja: hay un hombre terapia intensiva y denuncian un ataque homofóbico

Según la familia, los jóvenes fueron atacaron cuando advirtieron que eran novios. Un médico policial constató golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo.

Uno de los jóvenes fue internado tras la golpiza que su familia denunció como un ataque homofóbico. (Foto: Facebook / Iriel Canoura)

Una pareja de jóvenes fue golpeada y uno de ellos terminó en terapia intensiva. Sus familiares denunciaron que la agresión estuvo motivada por su orientación sexual y reclamaron que la Justicia avance contra los responsables.

El episodio ocurrió el domingo 25 de octubre por la noche, en un inmueble de Muñecas al 64. Según los allegados, una discusión por el uso del ascensor en medio de una mudanza derivó en el ataque, cuando los involucrados advirtieron que los dos hombres eran pareja.

La denuncia pública provocó el repudio de organizaciones de la diversidad y de la Cámara de Comercio. Las autoridades confirmaron que existen denuncias cruzadas y que se reunieron registros de cámaras para reconstruir lo sucedido en un edificio de San Miguel de Tucumán.

El reclamo de una madre tras la golpiza

La mamá de Iván, uno de los agredidos, difundió un video para contar lo ocurrido y cuestionar que no se hubieran producido detenciones. En su relato señaló a cuatro personas como participantes del ataque contra su hijo y su yerno.

“Esto fue un hecho homofóbico”, afirmó la mujer, quien pidió la intervención del gobernador. Su preocupación se concentró en las lesiones de ambos jóvenes y en la falta de arrestos después del episodio.

La organización "Orgullo Tucumán" acompañó a las víctimas y exigió una respuesta rápida de la Policía y el Poder Judicial. La organización advirtió sobre la violencia contra las parejas de varones y reclamó que el caso no quedara impune.

La Cámara de Comercio se sumó al rechazo: Francisco Blasetti García, uno de los damnificados, integra su Comité Ejecutivo. La entidad expresó su solidaridad con él, con Iván y con sus familias, y pidió que se esclarezcan las responsabilidades.

La otra denuncia y qué se informó sobre la internación

La familia señalada presentó una versión diferente. La mujer declaró que su esposo y sus hijos habían ido a retirar un mueble y que los jóvenes los insultaron por ocupar el ascensor. Según esa exposición, después hubo empujones y el enfrentamiento continuó hasta la calle.

El joven de 29 años fue trasladado por el servicio de emergencias 107 a la Clínica Mayo. La subcomisaria Mariana Navarro explicó que allí ingresó a terapia para controles y estudios, y que un médico policial constató golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo. La funcionaria confirmó además que ambas partes habían denunciado agresiones.

Sobre su evolución hay información diferente: los allegados lo ubicaban todavía internado, pero Navarro afirmó en una entrevista que recibió el alta el lunes 26.

Las cámaras y las medidas que tomó la Justicia

El gobernador Osvaldo Jaldo dijo que habló con la madre antes de la difusión del video y se solidarizó con ella. Aseguró que la Policía documentó el hecho y remitió las actuaciones a la Fiscalía.

La madre de Iván señaló que cuatro personas atacaron a su hijo y a su pareja, y reclamó detenciones (Foto: Captura de video / Facebook / Iriel Canoura)

El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, confirmó que los investigadores recopilaron imágenes de cámaras. La causa llegó a la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, a cargo de Daniel Sosa Piñeiro, que ordenó reunir pruebas. Los resultados de esas diligencias se mantienen bajo reserva.

Hasta el momento no se informaron detenciones. La investigación deberá precisar quiénes participaron, cómo se produjo la golpiza y si existió la motivación homofóbica denunciada por la familia.