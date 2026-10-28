Dolor en la Selección Argentina: murió Eulalia, la madre de Lionel Scaloni

La triste noticia se conoció este miércoles. La mujer vivía en Pujato, ll tierra natal del DT.

La delicada salud de su madre había sido mencionada públicamente por el propio Scaloni hace ya cinco años.

Este miércoles por la mañana se conoció una impactante noticia que afecta a la Selección Argentina. Murió la madre de Lionel Scaloni a los 74 años de edad.

Eulalia Marzetti, la madre del director técnico falleció el martes por la noche y estaba enferma desde hace varios años.

Su deceso fue confirmado a Rosario 3 por fuentes familiares. Versiones indican que el director técnico de la Selección estaría en Buenos Aires, camino a Pujato para participar del velorio que sería de carácter íntimo.

La delicada salud de su madre había sido mencionada públicamente por el propio Scaloni hace ya cinco años. El 15 de octubre de 2021, luego del triunfo 1-0 de Argentina ante Perú por las Eliminatorias en el Monumental, el DT habló a corazón abierto sobre su difícil momento personal y aclaró que no tenía fuerzas para mirar a largo plazo: "No estoy para pensar en el Mundial".

Meses después, cuando Argentina gana la Copa América, manifestó: "Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando", dijo tras la victoria frente a Brasil en el estadio Maracaná.

El 1 de junio de 2022, después de que Argentina conquistara la Finalissima frente a Italia en Wembley, Scaloni volvió a emocionarse al hablar de sus padres. Quería tener cerca a su familia de Pujato y lamentaba que no pudiera acompañarlo.

"Soy lo que soy gracias a ellos", dijo en una entrevista con ESPN, al reconocer los valores que le habían transmitido. En medio de los festejos, su agradecimiento tenía un destino muy concreto: su mamá y su papá.

Quién era Lali, la madre de Scaloni y reconocida en Pujato

Eulalia Marzetti, conocida también como Lali, vivió gran parte de su vida en Pujato junto a su esposo, Ángel Guillermo Scaloni, y fue madre de Lionel, Mauro y Corina.

Además de su rol familiar, se desempeñó como jueza de paz de la Municipalidad de Pujato y mantuvo sus raíces en la localidad santafesina donde nació y creció el entrenador campeón del mundo.

Marzetti junto a su marido crió a sus tres hijos: Lionel, Mauro y Corina, conocida en Rosario por su emprendimiento gastronómico Scala Bakery, en Funes.

La noticia fue confirmada por la AFA a través de un comunicado en sus redes sociales:

"La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti. El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!".

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti.



El abrazo fraternal de todos los argentinos… pic.twitter.com/4Li4yR4D9t — Selección Argentina (@Argentina) October 28, 2026

Claudio "Chiqui" Tapia expresó su apoyo a Lionel Scaloni tras la muerte de su mamá, Eulalia Marzetti, y le hizo llegar un mensaje de afecto: "Gringo querido, todo un país te abraza a vos y a tu familia en este difícil momento por la partida de tu mamá", escribió el presidente de la AFA.

"Mis más sinceras condolencias. Te quiero mucho y acá estamos para acompañarte. Que en paz descanse Eulalia Marzetti", expresó Tapia.