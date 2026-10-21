Lionel Scaloni, a una firma de renovar con la Selección Argentina: hasta cuándo sigue

La AFA alcanzó un acuerdo con el DT y solo restan formalidades para extender el proyecto hasta el Mundial 2030.

Lionel Scaloni está a un paso de extender su ciclo al frente de la Selección Argentina . Después de varias semanas de negociaciones, el entrenador llegó a un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino y solo resta la firma para oficializar su continuidad, que se proyecta hasta el Mundial 2030 .

El entendimiento se produjo luego de un período de incertidumbre que comenzó tras la final del Mundial 2026 . Después de la derrota frente a España , Scaloni había dejado abierta la posibilidad de cerrar su etapa cuando terminara su contrato vigente en diciembre. Con el correr de los meses, sin embargo, las señales comenzaron a cambiar.

Las conversaciones formales con Claudio “Chiqui” Tapia avanzaron después de la última fecha FIFA y terminaron de encaminarse en las últimas semanas. La AFA y el cuerpo técnico acordaron las pautas económicas y deportivas del nuevo proyecto, por lo que ahora únicamente falta plasmar el vínculo en los papeles.

La idea es que Scaloni continúe hasta el Mundial 2030. Una de las fórmulas que se manejó durante la negociación contempla un contrato de dos años, hasta la Copa América 2028, con una extensión automática de común acuerdo hasta la próxima Copa del Mundo. En los hechos, el objetivo de ambas partes es completar un tercer ciclo mundialista.

La renovación también tendrá un significado especial porque marcará el comienzo de una nueva etapa para la Albiceleste. Lionel Messi ya se despidió de la Selección, mientras que Ángel Di María y Nicolás Otamendi también dejaron de formar parte del proyecto. El entrenador deberá consolidar un recambio que ya empezó a mostrar nombres nuevos en las últimas convocatorias.

El cambio de postura de Scaloni se produjo después de volver a trabajar con el plantel y comprobar que existe material para reconstruir el equipo. Tras los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, el cuerpo técnico terminó de inclinarse por continuar y encarar un proceso que tendrá como próximos grandes objetivos la Copa América 2028 y el Mundial 2030.

El ciclo de Scaloni y un récord que puede quedar a su alcance

Scaloni dirige a Argentina desde 2018 y acumula 107 partidos, con 79 victorias, 18 empates y 10 derrotas. Durante su gestión ganó dos Copas América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, además de alcanzar la final de la Copa del Mundo 2026.

Si completa el nuevo vínculo, también podría convertirse en el entrenador con más partidos dirigidos en la historia de la Selección. Actualmente está por detrás de Guillermo Stábile, quien alcanzó 124 encuentros durante sus distintas etapas al frente del equipo nacional.

La intención de la AFA es oficializar el acuerdo en las próximas semanas. Incluso se mencionó la posibilidad de que la firma se concrete antes del amistoso ante Uruguay, programado para el 13 de noviembre en La Bombonera. Cuatro días más tarde, Argentina enfrentará a Costa Rica en Córdoba.

A falta de la rúbrica, el escenario ya aparece definido: Scaloni seguirá conduciendo al seleccionado y tendrá por delante la tarea de liderar la transición posterior a Messi. El vínculo apunta hasta 2030 y, salvo un cambio inesperado, el entrenador continuará siendo la cabeza del proyecto argentino durante los próximos cuatro años.