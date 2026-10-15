Los amistosos que jugará la selección argentina en la próxima fecha FIFA

La fecha FIFA de noviembre será especial, ya que será la primera sin Lionel Messi como parte de la selección argentina . El entrenador del equipo, Lionel Scaloni , deberá afrontar los dos amistosos sin el emblema, con la mirada puesta en construir un plantel fuerte de cara a la Copa América 2028.

Según confirmó el medio Doble Amarilla, los dos partidos que disputará la selección en la ventana de noviembre serán ante Uruguay en La Bombonera, sin fecha definida y contra Costa Rica , el 17 del mes en el Estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba.

A falta de confirmación oficial de la AFA , estos serían los rivales para reemplazar a la fallida gira por Asía, que se cayó en las últimas semanas, en el medio de las críticas internacionales a la asociación argentina por las malas condiciones denunciadas por Burkina Faso y Benín en la última ventana de amistosos.

#AHORA | CONFIRMADO: #ARGENTINA RECIBIRÁ A #COSTARICA EN NOVIEMBRE



La "Albiceleste" se enfrentará a #Uruguay y luego chocará ante los "Ticos" en la próxima #FechaFIFA, según pudo saber @okdobleamarilla



El segundo juego será el 17 de noviembre en el Estadio Mario… pic.twitter.com/7yOYufWUbq — doble amarilla (@okdobleamarilla) October 15, 2026

Lautaro Martínez podría perderse la próxima fecha FIFA

Lautaro Martínez sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo y deberá permanecer alejado de las canchas durante las próximas semanas. La noticia encendió las alarmas tanto en el Inter de Milán como en el cuerpo técnico de Scaloni, que sigue de cerca la evolución del delantero de cara a la próxima fecha FIFA.

El club italiano confirmó el diagnóstico este jueves 15 de octubre, después de que el atacante se sometiera a estudios médicos en el Instituto Humanitas de Rozzano. Según el parte oficial, los exámenes detectaron una lesión en los músculos flexores del muslo izquierdo.

Aunque el Inter no precisó un plazo de recuperación, las primeras estimaciones periodísticas indican que Lautaro podría estar alrededor de tres o cuatro semanas sin jugar. De confirmarse ese escenario, se perdería varios compromisos importantes con su equipo y llegaría con lo justo —o directamente no llegaría— a los amistosos que la Albiceleste disputaría en noviembre.

ATENCIÓN, SELECCIÓN: LAUTARO SE LESIONÓ Y ES DUDA PARA LA PRÓXIMA FECHA FIFA



En un parte médico oficial, el Inter comunicó que el Toro sufrió una "distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo"



Los próximos amistosos de Argentina se desarrollarán entre… pic.twitter.com/4DOCA5WhwZ — Diario Olé (@DiarioOle) October 15, 2026

Lautaro Martínez habló sobre la final del Mundial

Martínez realizó una entrevista con AFA Estudio, en la que habló sobre la final del Mundial 2026 y criticó a los que realizan teorías conspirativas: "Había gente que no podía caminar y seguía corriendo, y hasta la última jugada tuvimos posibilidad de ganarlo. Entonces, cuando se habla de esas teorías, molesta. Pero molesta por el sentido de que está reflejado que hemos dado todo y eso es lo que a nosotros nos deja tranquilos. No se dio y el rival fue superior".

Además, el delantero del Inter aseguró que la semifinal contra Inglaterra significó un quiebre físico para la selección: "Yo creo que el partido contra Inglaterra nos ha quitado mucha, mucha, mucha energía. Hemos dado hasta lo que no teníamos y luego, en la final, también".

"MOLESTA CUANDO SE HABLA DE LAS TEORÍAS CONSPIRATIVAS"



Lautaro Martínez analizó el desgaste de Argentina en la final del Mundial 2026 ante España:



“Yo creo que el partido contra Inglaterra nos ha quitado mucha, mucha, mucha energía. Hemos dado hasta lo que no teníamos y… pic.twitter.com/tlJlk1l8tW — dataref (@dataref_ar) October 15, 2026

Lautaro, que fue uno de los más perjudicados por las lesiones en la final, ya que terminó quedándose sin ingresar por los cambios obligados que tuvo que hacer Scaloni, respaldó a sus compañeros y el esfuerzo que hicieron contra España: "Al final hemos dejado todo hasta lo que no teníamos y se vio reflejado".