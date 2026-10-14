La extraña respuesta de Montiel al ser consultado por la Selección Argentina

El lateral evitó profundizar sobre su ausencia ante Benín y también habló del empate de River y la polémica arbitral en Junín.

Gonzalo Montiel volvió a ser protagonista con River , pero después del empate 1-1 ante Sarmiento en Junín dejó una respuesta que llamó la atención cuando le preguntaron por su ausencia en la última convocatoria de la Selección Argentina . El lateral, campeón del mundo , estuvo presente en el Monumental durante la despedida de Lionel Messi , aunque no formó parte de la lista para enfrentar a Benín .

La consulta llegó en la zona mixta, luego de un partido en el que Montiel había marcado el empate del Millonario y también había quedado involucrado en una de las grandes polémicas de la noche. Primero habló sobre la despedida del capitán argentino y evitó cualquier señal de incomodidad.

“Muy emocionante la despedida de nuestro emblema, muy contento por todo el apoyo que le dieron, por el jugador que es”, expresó sobre Messi.

“FUE MUY EMOCIONANTE, MESSI ES NUESTRO EMBLEMA”Montiel habló tras el empate de River y se refirió a la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.#LPFxTNTSports https://t.co/eXwbiiPYyP — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 15, 2026

Sin embargo, cuando el periodista insistió y le preguntó directamente cómo había tomado no haber sido convocado para ese encuentro, Montiel respondió con una sonrisa y una frase breve: “Estuve ahí, que es lo importante. Es muy lindo compartir con los jugadores”.

La respuesta llamó la atención justamente porque el defensor evitó profundizar sobre una ausencia que, por su recorrido reciente en la Selección, podía generar preguntas. Montiel fue uno de los protagonistas del ciclo campeón del mundo y también acompañó al plantel en la jornada de despedida, aunque esta vez como invitado.

También habló del empate y la polémica arbitral

Más allá del tema de la Selección, Montiel analizó el 1-1 ante Sarmiento y dejó en claro que el resultado no conformó a River. “Sabor amargo porque venimos a buscar los tres puntos, vinimos a ganar y conseguimos un empate”, señaló.

El Millonario comenzó abajo por el gol de Julián Contrera a los 14 minutos del primer tiempo y recién pudo igualar en el complemento. Antes del empate definitivo, Montiel había convertido de cabeza tras un centro de Fausto Vera, pero el tanto fue anulado después de una extensa revisión del VAR por una mano previa del mediocampista.

Sobre esa acción, el lateral fue crítico con el arbitraje de Sebastián Zunino, aunque evitó usarlo como excusa. “Se ve que el árbitro estuvo buscando mucho la mano, no hubo explicación. Ninguno vio una mano, le pregunté al cuarto y tampoco la había visto. Él la vio y está bien…”, sostuvo.

Finalmente, Montiel terminó marcando el 1-1 a los 26 minutos del segundo tiempo, luego de una gran asistencia de Thiago Almada y una definición entre las piernas de Thyago Ayala.

Pese a haber sido determinante en el resultado, el defensor insistió en que River debía mirar hacia adentro. “No hay que caer en el árbitro sino en nuestro juego, hoy fuimos a buscarlo y no nos alcanzó. Como manda esta camiseta, tenemos que ganar en cualquier cancha”, remarcó.

El empate dejó a River con 17 puntos en la Zona B y fuera de los puestos de clasificación. Además, el equipo quedó a cinco unidades del último lugar de acceso directo a la Copa Libertadores por la tabla anual, cuando restan cuatro fechas y todavía aparece el Superclásico ante Boca en La Bombonera.