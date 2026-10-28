El CEO de YPF se metió en la terna final junto al DT de la Selección y a Mario Pergolini. Tres perfiles completamente distintos que van por el galardón.

De Vaca Muerta a la Scaloneta: la sorpresiva pelea por el premio al mejor comunicador de los premios Eikon

Tres nombres diferentes entre sí, pero con una característica en común: su presencia dominó la agenda pública argentina durante el último año.

Los Premios Eikon son el reconocimiento más importante de la Argentina al trabajo en comunicación, relaciones públicas, publicidad y asuntos públicos. Los administra desde 1998 la revista IMAGEN, que designa cada año un jurado de profesionales destacados del sector.

La terna final surgió de un proceso de votación entre especialistas: primero, el jurado propuso una lista de doce candidatos; luego, los profesionales del sector —relacionistas públicos, marketineros y publicitarios con perfil verificado en LinkedIn— eligieron a los tres finalistas durante más de un mes de votación abierta.

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina de Fútbol; Mario Pergolini, dueño de Vorterix y conductor de Otro Día Perdido en Canal 13; y Horacio Marín, CEO de YPF, son los tres finalistas al premio Comunicador del Año General en la edición 2026 de los Premios Eikon. La ceremonia —la "Noche del Eikon"— se realizará el próximo 3 de noviembre en el Hotel Intercontinental de Buenos Aires.

Tres perfiles, tres lecturas del año

Lionel Scaloni llega a la terna como el conductor técnico más exitoso de la historia reciente del fútbol argentino.

Campeón del mundo en Qatar 2022 y de la Copa América en 2021 y 2024, el santafesino de Pujato construyó una imagen pública basada en la mesura, la coherencia y la lejanía del escándalo, en un país donde el ruido mediático suele ser la norma. Su vínculo con los medios es selectivo y sus apariciones públicas, medidas, lo que paradójicamente lo convirtió en uno de los comunicadores más eficaces del período.

Mario Pergolini representa otra escuela: la del comunicador que hace del medio su propio mensaje.

Fundador de MTV Argentina, creador de ciclos que marcaron generaciones y hoy al frente de Vorterix y de su propio programa en Canal 13, Pergolini es uno de los pocos referentes del periodismo y el entretenimiento que logró reinventarse sin perder credibilidad ni audiencia a lo largo de más de tres décadas.

Horacio Marín, en tanto, es el candidato que proviene del mundo corporativo.

Al frente de YPF en un contexto de expansión acelerada de Vaca Muerta, el ejecutivo se convirtió en uno de los voceros más activos del sector energético argentino, con una presencia frecuente en medios nacionales e internacionales en un año en que el petróleo y el gas no convencional ocuparon el centro del debate económico del país.

El antecedente: Nelson Castro ganó en 2025

El año pasado, el galardón al Comunicador del Año General recayó en Nelson Castro, médico y periodista de larga trayectoria, conocido por su labor en TN y sus libros sobre la salud de los presidentes argentinos. La edición 2026 promete una definición más abierta, con tres perfiles que representan mundos distintos: el deporte, los medios y la energía.

El ganador se conocerá en la noche del 3 de noviembre, cuando la industria de la comunicación argentina elija a su figura del año.