Martín Fierro de Radio 2026: las frases más fuertes de la noche y la consagración de María O'Donnell

La radio argentina vivió una de sus noches más importantes con una nueva edición de los premios Martín Fierro , organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra). La ceremonia se realizó este miércoles en el Goldencenter de Parque Norte , con la conducción de Luciana Rubinska y Luis Novaresio , y reunió a periodistas, locutores, conductores y referentes de distintos medios.

La entrega reconoció las producciones correspondientes al período 2025/2026 en 32 categorías , además de cinco homenajes y el tradicional Martín Fierro de Oro. Entre los momentos destacados hubo discursos sobre la situación del periodismo, críticas a las condiciones laborales , recuerdos de figuras fallecidas y declaraciones que generaron repercusiones entre los invitados.

El máximo reconocimiento de la noche quedó en manos de María O’Donnell , conductora de De acá en más, ciclo que se emite por Urbana Play. La periodista recibió la distinción con sorpresa y emoción: “Ay, qué emoción tan inesperada” .

En su discurso, agradeció a Aptra y recordó sus comienzos profesionales en las redacciones de Página 12 y La Nación, antes de desarrollar su carrera en la radio, una etapa que llegó después de convertirse en madre: “Me fueron cobijando de a poquito y me terminé enamorado perdidamente de este medio tan noble”, expresó. También mencionó a los equipos de trabajo que la acompañaron durante su trayectoria y a referentes como Magdalena Ruiz Guiñazú, Jorge Lanata, Ernesto Tenembaum, Andy Kusnetzoff y Andrés Pandiella, quien confió en su labor en Metro y Urbana Play.

La conductora aprovechó el reconocimiento para señalar las dificultades que enfrentan las mujeres para acceder a espacios centrales de opinión política y económica: “Les juro que me costó muchísimo poder tener un programa de primera mañana. Todavía, los que opinan sobre política y economía en la radio y en la televisión son predominante hombres, nos cuesta mucho a las mujeres que nos den ese lugar”, sostuvo.

Finalmente, defendió una forma de hacer periodismo basada en el diálogo y alejada de las confrontaciones permanentes: “Somos felices haciendo radio, un periodismo que no grita, que no adjetiva, que no se enoja, que no apela a los sentimientos de la furia sino de conversación”, concluyó.

Luis Ventura defendió la identidad de los Martín Fierro de Radio

Durante la apertura, Luis Ventura, presidente de Aptra, repasó las decisiones que llevaron a separar las ceremonias de televisión y radio. El periodista recordó las críticas que recibió la medida y cuestionó la mirada que relegaba a los trabajadores radiales frente a las figuras televisivas: “Hace doce años, cuando asumió esta comisión, mucha gente vio muy mal el hecho de separar el premio de la televisión del de la radio. Evidentemente, molestaba que la radio tuviera vida propia”, manifestó.

Ventura explicó que, en aquel momento, algunos gerentes de canales consideraban que los premios con mayor visibilidad eran los televisivos y que los reconocimientos a la radio debían entregarse durante las pausas comerciales: “Separamos la televisión de la radio porque la radio tenía más figuras y porque muchas veces la televisión se abrevaba de la radio. Acá estamos, ¡tenemos vida! ¿Quién dijo que la radio estaba muerta? Que venga y lo diga acá arriba. ¡Tiene más vida que nunca, aguante la radio!”, exclamó.

Sus palabras provocaron cánticos desde algunas mesas, donde los invitados comenzaron a corear: “Ventura presidente”. El titular de Aptra respondió con una frase contundente: “No sé si presidente, pero que voy a estar, voy a estar siempre, en el primer lugar y en el último, también, como corresponde. Hay que poner huevos y ovarios arriba de la mesa”.

Los discursos políticos marcaron la entrega de premios

La actualidad política y las condiciones en las que se ejerce el periodismo estuvieron entre los temas más recurrentes de la ceremonia. Rolando Graña fue uno de los primeros en expresar una postura crítica al recibir el Martín Fierro a Programa periodístico matutino diario en AM por Rolando por la mañana - RPM, de Splendid.

“Para los que hacemos periodismo han sido años duros, ya se sabe, como ensobrados, basuras humanas y todas esas cosas que nos dedican tan a menudo. Nosotros a todo eso le contestamos laburando, todos los que nos levantamos cada mañana para ir a un programa de radio a poner la cara lo hacemos laburando. A todos los insultos les contestamos con trabajo y sí, la gente no llega a fin de mes, la gente se endeuda, la gente sufre, los jubilados están mal y hay mucha gente que la pasa mal en la Argentina, aunque al Presidente no le guste”, afirmó.

Eduardo Aliverti también hizo referencia al contexto político al recibir el premio a Programa semanal en AM por Marca de radio, de AM La Red: “Agradezco la posibilidad de poder demostrar que uno puede no venderse ideológicamente junto con el equipo. En nombre de la radio, en nombre de la buena radio, de la bella radio y por el buen decir, sobre todo cuando desde arriba se habilita a decir cualquier barbaridad”, sostuvo.

Por su parte, Noelia Barral Grigera, distinguida como Columnista político por su trabajo en ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, de Radio Con Vos, cuestionó los agravios dirigidos a los periodistas desde el poder: “No quiero perder la oportunidad de pedirles que no normalicemos que el Presidente nos diga mierdas humanas. Somos parte de la discusión democrática, hacemos a la democracia, asumamos esa responsabilidad y no normalicemos lo que está pasando”, expresó.

"Nunca estuvimos en un momento de tanta precariedad laboral"

Nancy Pazos, quien había cuestionado su nominación en la categoría Programa de interés general en AM por su ciclo El amor es más fuerte, de Radio 10, describió un escenario de dificultades para los trabajadores de prensa: “Salir a la calle hoy a hacer periodismo para todos nuestros colegas es poder sentir que te pueden reprimir. Nunca estuvimos en un momento de tanta precariedad laboral desde todo punto de vista. Tenemos dos, tres o cuatro laburos para poder mantenernos, y por suerte tenemos trabajo”, señaló. La periodista también consideró que el país atraviesa una etapa crítica para el ejercicio democrático y manifestó su desacuerdo con las políticas y expresiones del presidente Javier Milei.

María O’Donnell volvió sobre estos temas al recibir su reconocimiento por Labor periodística femenina: “Nuestra herramienta de trabajo como comunicadores es la palabra. La palabra está tan degradada, maltratada, y no tiene que ver con un asunto de formas. No nos podemos resignar a vivir en una democracia donde se habilita la discriminación, el insulto, la falta de respeto”, remarcó.

Tamara Pettinato lanzó una frase sobre Jonatan Viale

La ceremonia también tuvo momentos de humor y comentarios que no pasaron inadvertidos. El equipo de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, de Radio Con Vos, subió al escenario para recibir el premio a Programa periodístico matutino diario en FM, aunque su conductor, Ernesto Tenembaum, no estuvo presente porque se encontraba de viaje. Durante los agradecimientos, Tamara Pettinato dejó una declaración fiel a su estilo: “Menos mal que no me agarran borracha sino diría lo que pienso de Jony Viale”.

En otra categoría, Mercedes Ninci recibió el premio a Movilera por su trabajo en Mitre informa primero, de Radio Mitre. La periodista destacó el clima de encuentro que se vivía entre los representantes de distintos medios: “Qué linda esta fiesta porque estamos todos, acá no hay grieta, es relindo esto, ojalá que la Argentina sea así”, expresó.

Los homenajes a Julio Lagos, Ernestina Pais y Chiche Gelblung

Los reconocimientos a figuras históricas y a personalidades fallecidas ocuparon un lugar central en la noche. Uno de los primeros homenajes fue para Julio Lagos, distinguido por sus 65 años de trayectoria en la comunicación. Visiblemente emocionado, el locutor agradeció la distinción con ironía: “Yo pensé que no iba a llorar, pero me parece que sí. Gracias por esta emoción. Gracias a Aptra que ha querido sin duda estimular a esta joven promesa de la locución argentina y lo ha logrado”.

Lagos también se refirió a su presente profesional en YouTube, luego de su desvinculación de Radio Rivadavia, y defendió la necesidad de encontrar nuevas maneras de producir y comercializar contenidos: “Esto es un tónico, una vitamina para nuestro proyecto, el de hoy y ahora”, afirmó. Además, cuestionó a quienes anuncian desde hace años el final de la radio y compartió su propia mirada sobre el medio: “A mí no me gusta mucho la radio que es trinchera política, la radio para mí es sala de guardia, grito de gol, confesionario, biblioteca, la vida de todos los días”.

Otro de los momentos emotivos llegó con el homenaje a Ernestina Pais, fallecida el 26 de junio pasado. Antes de presentar un video con imágenes de la conductora, Luis Novaresio recordó su personalidad y la huella que dejó en distintos ámbitos: “Ha sido un año muy cruel para la radio porque hemos perdido voces que queríamos mucho y a los que la conocimos a donde fuera, en la radio, en la tele, en el teatro o en Milion [su restaurante], había una sonrisa característica que te abrazaba y un ‘dale, hacelo’, y ella lo hizo con muchísima energía y pasión”, expresó.

También hubo un reconocimiento para Samuel “Chiche” Gelblung, quien murió el 9 de septiembre. Al finalizar el video homenaje, un invitado ajeno a los medios de comunicación gritó “avaló la dictadura”. La situación generó incomodidad en el salón y fue seguida por la primera pausa comercial de la noche. Eduardo Feinmann, por su parte, estuvo a cargo del recuerdo de Oscar “El Negro” González Oro, fallecido el 25 de septiembre.

Todos los ganadores de los Martín Fierro de Radio 2026

La entrega distinguió a referentes de la conducción, el periodismo, el humor, la producción y la musicalización, además de programas informativos, deportivos y culturales. Entre los ganadores de la ceremonia se encontraron:

Programa musical en AM: La trama celeste (Alfredo Rosso, La 750).

Columnista de espectáculos: Marcela Tauro (No está todo dicho y El club del Moro, FM La 100).

Labor en operación: Gabriel Marsili (FM Los40).

Labor humorística: Pachu Peña (Re tarde, FM Pop).

Relator deportivo: Gabriel Anello (Mitre).

Producción: Lucas Colautti (Mañana Sylvestre, Radio 10).

Labor en locución femenina: Gigi Ribaloff (Mucha Radio).

Programa periodístico matutino diario en FM: ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Ernesto Tenembaum, Radio Con Vos).

Programa periodístico vespertino diario en FM: Vuelta y media (Sebastián Wainraich, Urbana Play).

Movilera: Mercedes Ninci (Mitre informa primero, Mitre).

Programa agropecuario: La hora del campo (Alejandro Cánepa, Continental).

Programa periodístico matutino diario en AM: Rolando por la mañana - RPM (Rolando Graña, Splendid).

Programa semanal en AM: Marca de radio (Eduardo Aliverti, AM La Red).

Columnista político: Noelia Barral Grigera (¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, Radio Con Vos).

Labor periodística femenina: María O’Donnell (De acá en más, Urbana Play).

Programa deportivo: Súper Mitre deportivo (Gabriel Anello, Mitre).

Programa musical en FM: Aspen Club (FM Aspen).

Programa cultural/educativo: Después de todo (Gustavo Campana, AM 750).

Labor en locución masculina: Sebastián Bresler (Mitre).

Columnista económico: Willy Kohan (Rivadavia).

Servicio informativo: Rotativo del aire (Rivadavia).

Programa semanal en FM: Contragolpe (Facundo Pedrini, Tomás Trape y Mauricio Vera, Radio Con Vos).

Programa nocturno: Acá hay buen fútbol (Fernando Mancini, La Red).

Labor periodística deportiva: Federico Bulos (Fútbol Continental, Continental).

Labor en musicalización: Delta Music Team (FM Delta).

Programa de interés general en FM: Coworking (Nacho Otero, Delta).

Labor periodística masculina: Eduardo Feinmann (Alguien tiene que decirlo, Mitre).

Programa periodístico vespertino diario en AM: Pan y circo (Jonatan Viale, Rivadavia).

Labor en conducción femenina: María Isabel Sánchez (Encendidos en la tarde, Mitre).

Labor en conducción masculina: Paulo Vilouta (Vilouta 910, La Red).

Columnista policial/judicial: Hugo Alconada Mon (De acá en más, Urbana Play).

Los reconocimientos especiales a emisoras y figuras de la radio

Además de las categorías competitivas, Aptra distinguió a Mega 98.3 por sus 25 años como emisora dedicada al rock argentino y a CNN Radio Argentina, que dejó de operar, por sus “seis años de trabajo radial y periodístico”.

Hugo Alconada Mon también recibió una distinción por su labor como Columnista policial/judicial, aunque no estuvo presente en la ceremonia. María O’Donnell subió al escenario en su nombre y destacó su compromiso con la investigación periodística: “Estoy muy agradecida de tener a un periodista de la integridad y la persistencia de Hugo a lo largo del tiempo para investigar siempre al poder de turno, indistintamente de quién se trate. Es un ejemplo en muchos sentidos para el periodismo hoy en día”, afirmó.

La ceremonia reunió a unos 650 invitados distribuidos en 66 mesas, con una propuesta gastronómica de varios pasos que incluyó entradas, opciones principales de carne y vegetarianas, y un postre de chocolate amargo con café. Con el Oro para María O’Donnell, los discursos sobre la democracia, los homenajes a referentes históricos y las declaraciones que despertaron polémica, los Martín Fierro de Radio 2026 volvieron a poner en primer plano el presente y los desafíos de uno de los medios de comunicación más tradicionales de la Argentina.