María O'Donnell: "Reivindicar el terrorismo de Estado es romper el pacto democrático"

El secuestro de los hermanos Jorge y Juan Born es el secuestro más grande de la historia del que se tenga registro a nivel mundial en términos del rescate por el cual Montoneros cobró 60 millones de dólares en 1975 en pleno gobierno de Isabel Martínez de Perón. Es bastante curioso que eso haya ocurrido en un momento tan difícil y dramático del país. Además se venía el golpe y Montoneros quería financiamiento para lo que se aproximaba. En ese contexto esta organización llevó adelante este secuestro del que no había un registro, un expediente judicial o una desgrabación telefónica de la policía o algo porque la familia se manejó totalmente al margen de las autoridades. Mi primer libro, "El secuestro de los Born", lo escribí en base al testimonio de Jorge Born que después de décadas decidió hablar conmigo del secuestro. Lo que no sabía y descubrí con posterioridad es que había un registro casi diario cada vez que hablaban telefónicamente los negociadores de Montoneros con los delegados de la empresa Bunge&Born y ese material fue lo que me impulsó a escribir este nuevo libro.

¿Por qué se refiere a que este secuestro representa un drama humano?

Hay varios dramas humanos que atraviesa toda esta historia. Hay dos hermanos secuestrados, uno que tolera bien el cautiverio, que se sobrepone , y otro que se quiebra emocionalmente. Un hermano que se enfrenta a un padre (Jorge) que no quiere pagar esa barbaridad de dinero y que de alguna manera termina, y esto aparece mucho en las cintas, siendo artífice y protagonista de su propia liberación. Como contraparte aparece Roberto Quieto que tenía un drama porque su mujer no estaba de acuerdo con su participación en la organizaciones guerrilleras, extrañaba a su familia y no estaba de acuerdo con el rumbo que estaba tomando Montoneros. Por lo tanto estaba ejecutando una operación que iba a servir a una finalidad con la que no estaba de acuerdo.

María Odonnell 01.jpg "Esa idea de la teoría de los dos demonios vuelve de la peor manera porque esconde un objetivo que tiene que ver con romper el pacto democrático", afirmó la periodista.

¿Qué roles tuvieron Mario Firmenich y Rodolfo Walsh en el secuestro?

Firmenich fue condenado por este secuestro. Fue la única causa por la que alguna vez el máximo dirigente montonero fue a juicio cuando lo extraditaron de Brasil. Él dice que no participó directamente salvo ordenar la operación. Después en el momento de la liberación de los hermanos Born está presente y da una conferencia de prensa. Se supone que participó de algunos de los interrogatorios. Walsh era parte del aparato de Inteligencia y planificó la emboscada. Se supone que ha podido recolectar la información no solamente previa al secuestro sino cuánto dinero se le podía pedir en función de la capacidad económica de la compañía.

¿Cuáles son las razones por las cuales a pesar de que pasaron más de 50 años se siguen revisitando los hechos ocurridos en los ’70?

Es verdad, uno cree que ya está. Durante mucho tiempo quedamos muy consumidos por lo que fue la dictadura y la excepcionalidad del terror de la dictadura. Creo que fue un momento extraordinario del país en el que ocurrían hechos y donde de alguna manera confluyeron muchas situaciones para que ahí viniera un quiebre muy grande. Creo que eso también tiene que ver y los '70 fueron un momento de gran convulsión y conmoción.

Lo que aún falta de ese período es una autocrítica por parte de Montoneros, si pensamos lo ocurrido cuando en 1978 se decide la Contraofensiva en plena dictadura militar.

Los dirigentes montoneros, sobre todo las cúpulas, han sido muy reticentes a hacer una autocrítica. Este libro particularmente toca un aspecto del cual nunca se ha abordado en relación a cómo Roberto Quieto termina condenado a muerte por los propios montoneros acusándolo de haber delatado después de ser secuestrado por las fuerzas de seguridad de Isabel Perón y termina siendo un desaparecido. La severidad del trato a los propios compañeros con un código de conducta mucho más severo. En 1975 ya se empieza a deslizar la represión ilegal, empieza a haber un uso sistemático aún en democracia de la tortura para interrogar a los guerrilleros. En ese contexto Montoneros se da cuenta que eso es un riesgo muy grande, que lo van a desbaratar muy rápido y ordenan, está escrito en revistas de la época, que la tortura era perfectamente tolerable, que cualquier persona que entregara un dato iba a ser condenada por delación por la propia organización. En esa lógica creo que por eso se vuelve tanto a los '70 porque han sido bastante avaros en compartir la información de la época.

maria odonell libro.jpg María O'Donnell presentó este sábado en la décima Feria Internacional del Libro de Neuquén su libro "Born y Quieto" que aborda la negociación secreta entre el magnate y el montonero.

Por un lado, la revisión permanente de los '70, en el que está incluido su libro, y por otro, la reivindicación del terrorismo de Estado por parte de Javier Milei y Victoria Villaruel, candidatos a presidente y vice.

Lo que hizo Victoria Villaruel en el acto de la Legislatura es llevar a víctimas de la guerrilla, ella usa la palabra terrorismo indistintamente. Es más, cuando Javier Milei en un reportaje que dio a The Economist dice que el Estado cometió abusos, entonces retrocedemos de ese acuerdo del pacto democrático de Raúl Alfonsín, de que hubo un plan sistemático, que el propio Estado debió haber enfrentado a las guerrillas con la ley pero lo hizo con la ilegalidad. Los sucesos no ocurren de la nada, tienen un contexto histórico que los explica. Así como el contexto histórico explica que parte de los jóvenes de izquierda creyeran que la lucha armada era lo que se justificaba, el golpe surge después de un año muy violento donde las organizaciones guerrilleras además estaban combatiendo a Isabel. Creo que esa idea de la teoría de los dos demonios vuelve de la peor manera porque esconde un objetivo que tiene que ver con romper el pacto democrático.

"No se cómo podrían convivir este fenómeno tan nuevo y popular (La Libertad Avanza) buscando arrasar con un consenso que parecía tan arraigado en la sociedad argentina", sostuvo la periodista y escritora.

En el caso que Javier Milei sea el próximo presidente, ¿cómo se imagina esa convivencia entre la reivindicación del terrorismo de Estado con la consolidación en materia de derechos humanos construida en estos años?

Es muy difícil porque tampoco es claro en Milei ni en Villareal respecto de la profundidad en la cual pretenden revisar ese pacto. No hace tanto, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación revisó el 2x1 hubo una movilización masiva en contra de ese fallo. Argentina ha sido un gran ejemplo de cómo encarar con justicia un gobierno democrático inmediatamente posterior a la dictadura, que logró llevar a juicio a las juntas militares. No se cómo podrían convivir este fenómeno tan nuevo y popular buscando arrasar con un consenso que parecía tan arraigado en la sociedad argentina.