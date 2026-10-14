Premios Martín Fierro de la Música 2026: hay un neuquino entre los ganadores

El evento tuvo lugar en la noche de este miércoles en el Teatro Tango Porteño. También fueron galardonados por su trayectoria Charly García, Palito Ortega, La Mona Jiménez, Raúl Lavié, Pimpinela, Patricia Sosa y El Chaqueño Palavecino.

El Martín Fierro de la Música tuvo su primera edición en el teatro Tango Porteño y repartió premios en 26 categorías. En una de ellas se consagró un artista neuquino .

La premiación, organizada por l a Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) comenzó a las 21 por Canal 9 y bajo la conducción de Hernán Drago y Edith Hermida.

La noche se caracterizó por realizar grandes reconocimientos, entre ellos: el reconocimiento a la Trayectoria a Carlos "La Mona" Jiménez , por su extensa carrera en el género del cuarteto, al Chaqueño Palavecino , por ser el mayor referente del folclore, y a Raúl Lavié , por su gran huella en el tango. Por otra parte, el galardón a la trayectoria en la música popular recayó sobre Palito Ortega , quien fue ovacionado por todos los presentes.

Charly García fue galardonado con la distinción especial "Leyenda de leyendas", un premio creado para él. Fiel a su estilo, el astro del rock nacional agradeció el galardón con un video grabado, en el que confesó: "Nunca creí ganarme un Martín Fierro".

Uno de los momentos más comentados fue el reconocimiento a la mediática Wanda Nara, quien se alzó con la estatuilla a la Canción viral gracias a su hit debut "Bad Bitch".

La lista de reconocimientos continuó con Patricia Sosa, destacada por su trayectoria en el género melódico/pop.

El artista neuquino que levantó la estatuilla

El mejor artista en el género melódico fue el neuquino Matías Napoli. Si bien nació en Buenos Aires, echó raíces en la provincia. En una reciente entrevista a LM Neuquén contaba que desde muy pequeño soñaba con ser músico. Él se define como un guitarrista y pianista autodidacta, aunque lo que más destaca es su potente voz, capaz de interpretar las más románticas baladas.

Matías Napoli

En octubre de 2021, presentó su disco “Sin tu luz”, en el Teatro Astros, convirtiéndose en el primer neuquino en llegar a la emblemática Avenida Corrientes.

El 19 de mayo de 2024 participó de la segunda edición del Festival Patria, en el mítico Luna Park, frente a más de 12.000 espectadores.

También estuvo en la tercera edición del Movistar Arena, el 25 de mayo del 2025.

Como no podía ser de otra manera, se presentó en la Fiesta de la Confluencia Napoli en tres ocasiones, 2022, 2023 y 2024. "La inversión de escenario, de sonido, de equipamiento, los equipos que contratan para la Fiesta de la Confluencia son de primera línea y el escenario principal es el más grande que hay en el país", confió el artista a este medio.

Todos los ganadores

Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas

Maria Becerra — Quimera Show 360° en River

Mejor Artista Urbano

L-Gante

Mejor Artista Tropical Masculino

Uriel Lozano

Mejor Artista DJ Revelación

0ostil

Mejor Productor/a Musical.

Big One

Mejor Artista Folclórico

Soledad Pastorutti

Mejor Concepto Visual

Emanero

Mejor Artista Revelación Masculino

Luciano Creiner

Valentino Merlo

Mejor Artista Tropical Femenina

Dalila

Mejor Grupo/Banda:

Turf

Mejor Artista de Tango

Jorge Vázquez

Mejor Artista Melódico

Matías Napoli

Mejor Artista Revelación Femenina

Candu Domínguez

Mejor Artista DJ

Javier Zuker

Mejor Artista Pop