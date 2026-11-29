Pilar, más joven que la conductora, dio a conocer una noticia que la propia famosa había tratado de mantener en secreto.

Sofía “Jujuy” Jiménez intentaba mantener en suspenso a sus seguidores con encuestas sobre el sexo de su bebé, pero el secreto duró poco. Mientras proponía votar entre nena y varón en Instagram, su hermana menor, Pilar, se adelantó durante una charla en el streaming Desenchufadas y confirmó que espera una hija.

La revelación ocurrió cuando las conductoras mencionaron “el bebito o bebita que se viene de Sofi”. Sin demasiadas vueltas, la joven respondió: “Bebita. Es mujer” . La frase sorprendió en el estudio porque la futura madrina resolvió una incógnita que la protagonista había elegido compartir como un juego con sus seguidores.

El descuido llegó después de que Jiménez publicara videos para alimentar la intriga. En uno se refirió a “nuestra bebé”, una expresión que despertó sospechas. Al advertirlo, intentó explicar el desliz con humor: “No iba a decir nuestre bebé. Si decía nuestro iban a decir que era un varón ”.

La noticia del embarazo se conoció el 16 de noviembre, cuando anunció que sería mamá por primera vez junto a Gustavo Qüerio Hormaechea. La pareja había mantenido la novedad en reserva durante un mes, hasta que decidió compartir imágenes del test positivo y de la primera ecografía en las redes.

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Después de hacer pública la noticia, la modelo mostró cómo reaccionaron sus seres queridos. En ese contexto, compartió un video del momento en que sorprendió a sus hermanas Inés y Pilar, a su papá y a su mamá, Silvia. La emoción de cada uno quedó registrada en una publicación sobre ese anuncio esperado.

En los días posteriores, Jujuy habló de esta etapa en televisión. Durante su visita a Almorzando con Juana contó que todavía no había definido el nombre y mencionó dos alternativas: “La verdad es que todavía no lo tengo definido, pero las opciones son Kaia y Calo”.

La fecha de nacimiento también formó parte de la charla con Juana Viale. La modelo contó que espera a su bebé para el 25 de mayo y que le gustaría prepararse para el parto y que fuera natural, aunque aclaró que no es una condición innegociable y seguirá las indicaciones médicas.

Cuáles son los planes de Jujuy Jiménez luego de que nazca

Sobre los primeros meses, Jiménez dijo que no tuvo náuseas ni vómitos y que el cansancio es el síntoma que nota: describió esa sensación como “la necesidad de estar tirada, en posición horizontal y dormir”. También adelantó que, cuando termine su ciclo de streaming, viajará a Jujuy y al sur.

Entre sus planes incluyó una escapada con su pareja antes de la llegada de la beba, conocida como baby moon. La definió como “la despedida de que van a ser dos y, a partir de que nazca, ya son tres para siempre ”. La idea es disfrutar juntos antes de convertirse en familia.