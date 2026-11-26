La actriz y modelo hizo referencia a los nombres que son candidatos para su bebé. El extraña situación con un mentalista.

Sofía Jujuy reveló los 2 nombres que más le gustan para su bebé: "Son un poco locos porque no son comunes"

Sofía 'Jujuy' Jiménez atraviesa un gran presente personal debido a que transita la dulce espera de un bebé. Hace algunas semanas dio a conocer públicamente su embarazo y hasta incluso llegó a confesar cuál fue el lugar de la Patagonia donde lo gestó , ahora ya hace referencia al nombre que llevará la criatura.

"En un momento Adrián me pidió que escriba los nombres que tengo en mente para mi baby en un papel, me dijo que ponga uno de mujer y uno de varón", dijo sobre un diálogo con Adrián Lacroix , un reconocido ilusionista y mago. Luego, reveló cómo siguió ese pedido en La Casa stream: "Todavía no lo tengo confirmado, pero puse dos nombres que son un poco locos porque no son comunes, y los adivinó, fue una locura".

Luego, suelta sobre el tema, reveló los nombres que rondan en su mente: "Los voy a mostrar, no pasa nada, la verdad es que todavía no lo tengo definido, pero las opciones son Kaia y Calo".

Las revelaciones de Jujuy sobre el embarazo

“Es más, yo quería… Me venían invitando al programa y hablaba con Miriam (la productora). Le decía: ‘Bancame un ratito más, ahora justo este fin de semana no puedo, este día no puedo’, porque tenía esta noticia guardada. Y quería charlarlo acá también. Obviamente. Así que sí, estoy muy feliz. Y no lo puedo disimular”, dijo durante su charla con Juana Viale y agregó: “Creo que, gracias a Dios, sé que por ahí depende de cada mujer. Cada una lo va viviendo como puede”.

Sobre cómo atraviesa el proceso, declaró: “El sueño es el mayor síntoma que te diría de estar embarazada: sentir la necesidad de estar tirada, en posición horizontal. Y dormir, y estar así. Eso sí siento”.

Luego, habló sobre la confusión con el nombre del bebé: “Cuando iba contando cómo era el momento, les estaba haciendo una sorpresa a mis compañeros. Al final decía: ‘Soy Calita oficial’. Entonces, mucha gente también creyó que así se llamaba la bebé, como si ya fuera mujer. Y, en realidad, fue una parte de producción. Es Cala, le decimos Cala, el programa es Cala Cala y era como Calita, una bebita. Todavía no tengo el nombre definido. No sé todavía si es varón o mujer, así que de a poco”.

Jujuy Jiménez reveló que quedó embarazada en la Patagonia: cuál fue el lugar exacto y los detalles íntimos que reveló

“Me encantaría llegar preparada al parto. Me encantaría también que sea natural”, dijo y cerró: “No me pondría en capricho. Sé que hay muchas mujeres que insisten con la idea de hacerlo natural, que es como una decisión. Se respeta a cada una lo que sienta”.