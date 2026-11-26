La televisión argentina comienza a definir sus movimientos de cara a la próxima temporada y uno de los programas que podría renovar su equipo es La Mañana con Moria . Después de confirmarse que María Fernanda Callejón dejará el ciclo de eltrece a fines de diciembre, trascendió el nombre de una periodista que tendría posibilidades de sumarse al magazine en 2027.

La información fue revelada por el periodista Guido Záffora , donde dio detalles sobre las conversaciones que podrían abrir una nueva etapa en el programa conducido por Moria Casán. Aunque todavía no hay una confirmación oficial, la posible incorporación ya generó repercusiones.

Según contó Guido Záffora, la periodista que estaría en los planes de la producción para ocupar el lugar de Callejón sería Débora D’Amato , quien actualmente trabaja en Mediodía Bien Arriba, el ciclo que conduce Carlos Monti por Canal Siete.

La posibilidad de un cambio de pantalla tomó fuerza después de que el panelista mencionara su nombre en el programa. Sin embargo, D’Amato se comunicó directamente con él para aclarar que, hasta el momento, no había recibido ninguna propuesta formal: “Hola locura, me dicen que soy un enigmático tuyo. Conmigo no habló nadie. Dicho esto, ojalá”, le escribió la periodista a Záffora. De esta manera, aunque evitó confirmar cualquier tipo de negociación, dejó abierta la posibilidad de incorporarse al equipo de Moria en caso de que la convocatoria se concrete.

Qué piensa Moria Casán sobre la posible incorporación de Débora D’Amato

Durante el intercambio en DDM, César Carozza, abogado y amigo cercano de Moria Casán, también aportó información sobre el vínculo entre ambas. El letrado aseguró que la conductora tendría una buena consideración de la periodista y que su llegada sería bien recibida: “A Moria siempre le gustó y le tiene mucho cariño”, afirmó Carozza, una declaración que alimentó las versiones sobre el posible desembarco de D’Amato en el programa.

Además, Záffora adelantó que La Mañana con Moria prepara modificaciones en su formato para 2027. Entre las novedades estaría la implementación de un panel rotativo, una dinámica que permitiría incorporar diferentes voces y renovar periódicamente a los integrantes del ciclo.

Por qué María Fernanda Callejón deja el programa de Moria

La posible llegada de Débora D’Amato se produce después de varias semanas de versiones sobre la continuidad de María Fernanda Callejón en el magazine de eltrece. La actriz dejará su lugar a fines de diciembre luego de no alcanzar un acuerdo contractual con la producción. A esta situación se sumó el fuerte enfrentamiento que protagonizó al aire con Moria Casán, que habría generado incomodidad dentro del canal.

El cruce entre ambas figuras incluyó reproches y diferencias expuestas frente a las cámaras. Si bien Callejón sostuvo que su salida no estuvo directamente vinculada con esos episodios, su desvinculación abrió la búsqueda de una nueva integrante para el equipo. Por ahora, la producción no confirmó quién ocupará definitivamente su lugar. Mientras tanto, el nombre de Débora D’Amato aparece como una de las principales posibilidades para sumarse a La Mañana con Moria en 2027.