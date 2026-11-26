La creadora de contenidos promocionó unos guantes en sus redes sociales y generó revuelo por la función y el precio. Las redes explotaron.

La referente del wellness, Naty Franzoni , quedó envuelta en un escándalo al publicar imágenes de un nuevo producto que puso a la venta. La influencer promocionó unos guantes que son capaces de hacer sentir energía a quien los use.

Descriptos como "guantes para sentir la energía" , Franzoni los lanzó al mercado digital a un precio que generó revuelo en las redes sociales. Aunque el valor promocional es de $52.500 pagando por transferencia, el precio publicado alcanza los $75.000 aunque informa la posibilidad de abonar hasta en tres cuotas sin interés.

Con más de 700.000 seguidores en su perfil de Instagram, la referente del bienestar integral explicó en el posteo del video qué significan los guantes. “Estos guantes son una herramienta de exploración sensorial que te invita a conectar con tu cuerpo de una manera diferente. A través de la interacción magnética, podés experimentar sensaciones como calor en las palmas, cosquilleos y una percepción particular de la interacción entre tus manos ”, contó.

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Las redes sociales no tardaron en reaccionar y el posteo se llenó de comentarios. Hubo usuarios que hasta recordaron las famosas pulseras Power Balance, una banda de silicona con un holograma que ganó popularidad a finales de la década de 2000 por prometer mejoras en el equilibrio, la fuerza y la flexibilidad.

“La gente sabe que no se necesita guantes para sentir y ver la energía?” “Es un montón”, “Quiero”, “Se acuerdan de las pulseras de la energía?”, “No puedo creer como curran con todo”, “Yo te seguía cuando eras copada”, “Somos energía..pero..los guantes?? Mmmmm”, fueron algunos de los comentarios que se leen en su publicación de Instagram.