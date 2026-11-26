La separación de Facundo Arana y María Susini continúa generando repercusiones y, en las últimas horas, salieron a la luz nuevos detalles sobre la situación personal que atravesaría el actor. Mientras circulaban versiones sobre una posible reconciliación con la modelo, trascendió información sobre un supuesto nuevo vínculo sentimental que habría profundizado las diferencias con su entorno.

La información fue compartida por Pepe Ochoa , donde el panelista relató detalles de la interna familiar y explicó por qué la situación habría generado preocupación entre las personas cercanas a la expareja.

Pero las versiones sobre la nueva relación no serían el único motivo de preocupación . Durante el programa, Pepe Ochoa también describió un escenario de profundo distanciamiento entre Facundo Arana y sus seres queridos.

De acuerdo con su relato, el actor tendría dificultades para acercarse al country de Pilar donde viven María Susini y sus hijos. Incluso aseguró que el vínculo familiar estaría atravesando una situación compleja: “Facundo y su familia no tienen contacto”, sostuvo el panelista, al describir el panorama que le habrían transmitido desde el entorno de la expareja.

Ochoa también mencionó otro desacuerdo que habría generado tensiones entre Arana y su familia: la relación sentimental de una de sus hijas, de 18 años, con un hombre de 40 que habría sido su profesor. Según contó, mientras María Susini estaba de acuerdo con el noviazgo, el actor habría manifestado su rechazo por la diferencia de edad y el vínculo previo entre ambos: “María estaba a favor del noviazgo, mientras que Facundo decía: ‘Vos tenés 18 y tu profesor 40’”, relató.

Qué pasó durante la internación de la hija de Facundo Arana

En su relato, el periodista vinculó esas diferencias familiares con un episodio ocurrido después de que la joven sufriera un accidente y debiera ser internada. De acuerdo con la versión que presentó en televisión, Arana no habría podido ingresar a la clínica debido a su postura frente a la relación sentimental de su hija: “A Facundo no lo dejaron entrar a la clínica porque rechazaba al novio de ella. (...) Lo que pasó en el hospital es que no lo dejaron entrar porque estaba en contra de esa relación y el novio estaba ahí”, explicó Ochoa.

El periodista también reprodujo una frase que, según aseguró, le transmitieron desde el círculo íntimo de la familia: “No lo reconocemos, no sabemos qué le pasa”. Por último, describió cómo habría cambiado la dinámica familiar después de la separación de la pareja y el alejamiento del actor del hogar. “Cuando te separás, los padres ya no charlan en el día a día como cuando viven juntos. Facundo se retiró y María quedó con los hijos”, concluyó. Hasta el momento, ni Facundo Arana ni María Susini realizaron declaraciones públicas para confirmar o desmentir las versiones difundidas en televisión sobre su situación familiar y sentimental.

Quién sería la nueva pareja de Facundo Arana y por qué habría malestar con María Susini

Según explicó Ochoa, el actor habría manifestado en distintas oportunidades sus intenciones de recomponer la relación con Susini, aunque paralelamente habría comenzado a conocer a otra mujer: “Facundo le decía a María: ‘Quiero volver, quiero volver’ y a la vez estaba conociendo a otra persona”, reveló el periodista al contar la información que recibió de una persona cercana a la familia. En ese contexto, el panelista dio a conocer la identidad de quien sería el nuevo interés amoroso del protagonista de Padre Coraje y Sos Mi Vida. Se trataría de Marian Saud, una diseñadora que habría comenzado un vínculo sentimental con Arana.

Además, Ochoa señaló que algunas publicaciones en redes sociales habrían provocado incomodidad en el entorno de Susini, especialmente por las referencias a objetos y espacios vinculados al actor: “Y lo que empezó a pasar, que empezó a molestar, es que la pareja de Facundo, que se llama Marian Saud, que es una diseñadora, empezó a subir fotos con el perro de Facundo, fotos con el casco de Facundo, y no le gustó nada a María”, detalló en el programa.