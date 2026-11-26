El periodista Pepe Ochoa reveló que el actor comenzó un romance con una reconocida diseñadora de moda argentina. De quién se trata.

Después de 19 años de relación con María Susini, Facundo Arana apostó nuevamente al amor con una reconocida diseñadora de moda argentina. La información fue brindada por Pepe Ochoa en LAM (América) quien reveló, al mismo tiempo, que la noticia no cayó bien en el entorno del actor y generó un fuerte enfrentamiento familiar.

“Facundo y su familia no tienen contacto. ¿Por qué? Porque Facundo, por un lado, quería recomponer las cosas con María Susini, pero a la vez la familia se enteró de que estaba saliendo con alguien”, aseguró Ochoa.

De acuerdo con lo que contó el periodista, algunas publicaciones de la empresaria en sus redes sociales habrían dejado pistas sobre el supuesto romance. Entre ellas, mencionó imágenes en las que la diseñadora aparece con el perro del actor y otras en las que se la ve con un casco que sería de Arana.

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Quién es la nueva pareja de Facundo Arana

Se trata de Marian Saud una empresaria y diseñadora argentina especializada en alta costura. La mujer, con raíces sirias y libanesas, se dedica a la confección de vestidos para novias, fiestas y eventos especiales. También cuenta con una línea de prendas prêt-à-porter.

Su trabajo es artesanal y los detalles son los principales atractivos de cada diseño ya que hay bordados hechos a mano, cristales, pedrería y combinaciones de texturas.

También fue una de las creadoras de Naima, una marca que impulsó junto a una socia. Su recorrido en la industria comenzó con un local en Recoleta, donde primero comercializaba prendas de otras marcas y luego empezó a desarrollar sus propios diseños. Con el crecimiento del proyecto, decidió enfocarse en la producción y finalmente lanzó su etiqueta homónima.