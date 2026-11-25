Después de atravesar una separación que la afectó mucho desde lo emocional, Chechu Bonelli atraviesa un nuevo momento en su vida sentimental. La periodista confirmó que está conociendo a un hombre y, aunque prefiere mantener el vínculo lejos de la exposición pública, ya se conocieron algunos detalles sobre su identidad y cómo comenzó la historia.

La noticia se dio a conocer en Puro Show cuando la panelista Pochi de Gossipeame contó que había recibido una fotografía de la modelo junto a un hombre. En la imagen, ambos estaban en una clínica, donde él la acompañó para realizarse unos estudios médicos.

A partir de esa pista, Pochi de Gossipeame comenzó a investigar y logró identificar al hombre que aparece junto a Chechu Bonelli . Se llama Tomás, tiene 36 años y no pertenece al ambiente artístico ni al mundo del deporte profesional. La información fue confirmada por la propia modelo, quien habló con la panelista y se mostró entusiasmada con esta nueva etapa. “Nos estamos conociendo. Estoy contenta. Él es muy compañero y posta me cuida mucho”, expresó la modelo sobre su nueva relación.

Según contaron en el programa, Bonelli conoció a Tomás en un espacio ubicado en Pilar donde se organizan encuentros deportivos, partidos mixtos y reuniones sociales. Allí comenzaron a compartir actividades y, con el tiempo, surgió una conexión que fue más allá de lo deportivo. Se trata de una persona que mantiene un perfil bajo y que no tiene relación con el mundo de la televisión, algo que la periodista destacó especialmente.

De hecho, al confirmar el vínculo, Chechu dejó en claro que no tiene intenciones de exponer demasiado a su nueva pareja. “No quiero contar mucho más porque quiero cuidarlo. Es una persona que no es conocida y eso me gusta mucho”, comentó sobre el bajo perfil de su pareja.

Ivana Figueiras confirmó la boda con Darío Cvitanich y le pegó a Chechu Bonelli

Ivana Figueiras confirmó que se casará con Darío Cvitanich en marzo de 2027 y habló sobre la polémica que involucra al exfutbolista y a su expareja, Chechu Bonelli. Tras la repercusión que generó la propuesta de matrimonio en el Palacio Duhau, la modelo y empresaria brindó detalles de los preparativos y respondió a los cuestionamientos públicos sobre el rol del deportista en la crianza de sus hijas.

En diálogo con el programa Puro Show, la empresaria se mostró entusiasmada por el compromiso y aseguró que atraviesa un buen momento sentimental. “La verdad que estoy muy contenta, lo estoy viviendo con mucha alegría”, expresó al referirse a la propuesta, que reconoció que la tomó por sorpresa. También explicó que la pareja busca preservar su intimidad frente a las repercusiones externas y dejar atrás una etapa marcada por las controversias.

“Me sorprendió bastante la propuesta. Las cosas con Darío están re bien, estamos intentando que el ruido de afuera no moleste”, sostuvo la influencer. En ese sentido, afirmó que las dificultades que atravesaron quedaron atrás y que ahora pueden disfrutar de la relación. Al mismo tiempo, remarcó que el objetivo es concentrarse en el presente y evitar que las declaraciones públicas interfieran en la dinámica de la pareja.

Respecto de la boda, confirmó que la celebración tendrá lugar en marzo y que será un evento reservado para su círculo más cercano. “El casamiento va a ser en marzo y vamos a invitar a la gente cercana, todavía estamos armando la lista”, detalló. Por el momento, la pareja continúa definiendo quiénes participarán de la ceremonia y del festejo, luego de que trascendiera la propuesta de matrimonio y se conocieran imágenes del anillo de compromiso.