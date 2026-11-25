A 35 años del estreno de la película original, Disney desarrolla una secuela con el regreso de Macaulay Culkin, esta vez en el papel de un padre.

Una de las películas familiares más recordadas de la historia del cine podría tener un nuevo capítulo en Disney con su protagonista original. A más de tres décadas de su debut, la historia que convirtió a un niño olvidado en su casa durante Navidad en un fenómeno mundial vuelve a generar expectativas entre los fanáticos.

Según informaron medios especializados como Deadline y Variety, Macaulay Culkin podría volver a interpretar a Kevin McCallister en una nueva secuela de Mi pobre angelito , que ya comenzó a desarrollarse bajo el sello de 20th Century Studios, propiedad de Disney .

El proyecto se encuentra en una etapa muy inicial y todavía no cuenta con detalles oficiales sobre su argumento ni sobre el elenco. Lo que trascendió es que Seth Rogen y Evan Goldberg estarán a cargo del guion y de la producción. De acuerdo con Deadline, la propuesta surgió del propio Culkin , quien meses atrás mantuvo una reunión con David Greenbaum, responsable de Disney Motion Pictures.

Durante ese encuentro, el actor habría presentado una idea para recuperar al personaje, pero desde una perspectiva completamente diferente. La historia mostraría a Kevin convertido en adulto y atravesando una nueva dinámica familiar. En esta oportunidad, sería un padre viudo o divorciado que, absorbido por sus obligaciones laborales, comienza a descuidar el vínculo con su hijo.

El inesperado giro: Kevin quedará afuera de su propia casa

Uno de los aspectos más llamativos de la propuesta es el cambio de roles respecto de las películas originales. En lugar de ser el niño que protege su hogar de los delincuentes, Kevin sería ahora el adulto que no puede ingresar a su propia casa. El conflicto comenzaría cuando su hijo decide impedirle la entrada y utiliza diferentes trampas para mantenerlo afuera.

El propio Culkin resumió el concepto con una frase que rápidamente despertó el interés de los seguidores de la saga: "Mi hijo no me deja entrar… y él es quien está poniendo las trampas para mí". La idea recuperaría así uno de los elementos más reconocibles de la franquicia, aunque con una nueva generación como protagonista de las travesuras.

La ausencia de Catherine O'Hara y las dudas sobre el regreso

La posible continuación también plantea interrogantes sobre la participación de Chris Columbus, director de las dos primeras películas. Durante una entrevista con Variety, el cineasta expresó sus reservas sobre el proyecto y recordó la importancia de Catherine O'Hara, quien interpretó a Kate McCallister, la madre de Kevin, y murió el 30 de enero de 2026, a los 71 años.

"Catherine, como siempre he dicho, representa el 50% de 'Mi pobre angelito'", afirmó. Y agregó, refiriéndose a ella y a Culkin: "Sin esos dos en la película, no hay película, porque ellos crean el núcleo emocional de esa historia". Por el momento, no se confirmó si Columbus formará parte de la producción ni se anunciaron plazos de rodaje o fecha de estreno.

El éxito de Mi pobre angelito que Disney busca recuperar

Estrenada en 1990, la primera película presentó a Kevin, un niño de ocho años que accidentalmente queda solo en su casa durante las fiestas navideñas y debe defenderla de los ladrones Harry y Marv. Dos años después llegó Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, que volvió a tener a Culkin como protagonista. Ambas producciones consiguieron una recaudación conjunta de 836,3 millones de dólares en todo el mundo.

La franquicia continuó con otras cuatro películas, incluida Mi pobre y dulce angelito, estrenada en 2021 y disponible en Disney+. Sin embargo, ninguna volvió a contar con Culkin como figura central. Ahora, la posibilidad de recuperar a Kevin McCallister en una nueva etapa de su vida abre la puerta a uno de los regresos más esperados por los nostálgicos del cine familiar.