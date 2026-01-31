De qué murió Catherine O'Hara, la querida actriz de Beetlejuice y Mi pobre angelito

El mundo del espectáculo y el cine quedó conmocionado tras la partida de Catherine O’Hara a los 71 años: su fallecimiento puso a todo Hollywood en absoluto estado de conmoción. La actriz falleció ayer en Los Ángeles luego de haber sido trasladada de urgencia desde su casa en Brentwood por severas dificultades respiratorias . “Fue llevada de inmediato a un hospital en situación crítica, donde se confirmó su muerte”, detallaron fuentes médicas sobre el trágico suceso.

La noticia sorprendió especialmente a sus compañeros de la serie The Studio, quienes esperaban su regreso al set para iniciar el rodaje de la segunda temporada . La producción ya había realizado ajustes en el cronograma debido a su ausencia previa, aunque nadie sospechaba que su salud corriera un peligro tan inminente. “Su muerte es un shock total para todos en el set, era la persona más querida ”, manifestó conmovido un integrante del equipo.

Su última etapa profesional estuvo marcada por el éxito rotundo de su personaje como ejecutiva en la plataforma Apple TV durante el pasado año 2025. Este papel le valió importantes nominaciones a los premios Emmy y Globos de Oro, consolidando su vigencia absoluta ante la crítica y el público. “Reorganizaron la agenda para grabar escenas sin su personaje” , indicaron desde la productora sobre los días previos al triste desenlace final.

Por supuesto, llamó la atención que la intérprete no asistiera a la reciente gala de los Globos de Oro, a pesar de que su serie era una de las favoritas. Su última aparición pública databa de septiembre de 2025, cuando se la vio sonriente -aunque un tanto débil- junto a su esposo en las celebraciones posteriores a los Emmy. “La ausencia desconcertó pues no se conocían motivos que lo justificaran”, señalaron sobre su reciente retiro mediático.

Cuáles fueron los principales papeles que tuvo O'Hara

El legado de la artista abarca más de cuatro décadas de excelencia en cine y televisión, dejando personajes que ya forman parte del patrimonio cultural de varias generaciones. Desde su icónica participación en Beetlejuice hasta su rol en Mi Pobre Angelito, su capacidad para la comedia y el drama resultó siempre inigualable. “Mamá, pensé que teníamos más tiempo”, escribió Macaulay Culkin en un desgarrador mensaje de despedida dedicado a su madre ficticia.

Para el público más joven, su interpretación de Moira Rose en la aclamada Schitt’s Creek significó un renacimiento artístico que le otorgó reconocimiento global y múltiples galardones. Su voz también fue fundamental en clásicos animados como El extraño mundo de Jack, donde dio vida a la inolvidable Sally con una sensibilidad única. “Era una figura central que cautivó al público y le valió nominaciones a los Emmy”, recordaron los medios especializados.

El representante de O'Hara confirmó su deceso este viernes, pidiéndole privacidad para la familia en este momento de profundo dolor y duelo. Mientras tanto, fanáticos de todo el mundo rinden tributo a su memoria compartiendo clips de sus actuaciones más memorables y frases que marcaron la historia del cine. “Su muerte representa una pérdida que se siente en la memoria colectiva”, concluyó el comunicado oficial de su agencia.