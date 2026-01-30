Murió Catherine O'Hara, ícono de Hollywood y estrella de Beetlejuice y Mi pobre angelito

La actriz canadiense, falleció este viernes 30 de enero de 2026 a los 71 años, confirmaron su mánager y medios estadounidenses.

Más de cinco décadas en el cine con grandes papeles en Hollywood.

O’Hara dejó una carrera de más de cinco décadas en el cine, la televisión y la comedia , protagonizando películas taquilleras de Hollywood . Su trabajo fue reconocido por varias generaciones de espectadores tanto en comedias familiares como en producciones dirigidas por autores destacados.

Nacida el 4 de marzo de 1954 en Toronto, Canadá , comenzó su trayectoria en el legendario Second City Theatre, donde desarrolló habilidades como actriz, comediante y guionista antes de dar el salto a la pantalla grande.

Su primer gran impacto en el cine llegó con Beetlejuice (1988) , dirigida por Tim Burton, donde interpretó a Delia Deetz , un papel que la consolidó como una presencia excéntrica y memorable del cine de culto. Años más tarde, retomó ese personaje en la secuela Beetlejuice Beetlejuice (2024).

En 1990, O’Hara alcanzó aún mayor reconocimiento popular al interpretar a Kate McCallister, la madre angustiada de Kevin en Mi pobre angelito (Home Alone), un clásico familiar que marcó a varias generaciones de espectadores. Repitió ese papel en la secuela Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York (1992).

Pero su legado no se limitó al cine: también destacó en televisión. Su interpretación de Moira Rose en la aclamada serie Schitt’s Creek (2015–2020) le valió un Premio Emmy a Mejor Actriz Principal en Comedia y consolidó su lugar entre las grandes figuras de la comedia moderna.

Últimos trabajos y vida personal

En los últimos años, O’Hara continuó activa en la industria. Participó en la serie The Studio junto a Seth Rogen y tuvo un papel en la segunda temporada de The Last of Us (2025).

En lo personal, estuvo casada desde 1992 con el diseñador de producción Bo Welch, a quien conoció en el set de Beetlejuice. La pareja tuvo dos hijos, Matthew y Luke, quienes la sobreviven junto a su esposo.

Causa del fallecimiento

Hasta el momento no se ha divulgado oficialmente la causa del deceso. Varios medios señalan que ocurrió tras una breve enfermedad en su hogar en Los Ángeles, aunque no se han dado detalles específicos adicionales.

La partida de Catherine O’Hara representa la pérdida de una de las voces más queridas del entretenimiento contemporáneo, con un legado que abarca desde la comedia física en el cine hasta la profundidad emocional de la comedia televisiva moderna.