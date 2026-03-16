Cuál fue la mejor película en los premios Oscars 2026
Este domingo tuvo lugar la premiación más importante en la industria del cine. Todos los ganadores.
La nueva edición de los Premios Oscar 2026 fue una gala inolvidable para la industria del cine. La ceremonia de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences tuvo lugar este domingo 15 de marzo en el emblemático Dolby Theatre, escenario habitual de la premiación más importante de Hollywood.
Entre los grandes protagonistas de la noche, Una batalla tras otra (One battle after another) se llevó el premio a Mejor Película y se convirtió en la producción más galardonada de la ceremonia con cinco estatuillas.
También sobresalieron Sinners (Pecadores), con cuatro estatuillas, y Frankenstein, que obtuvo tres premios, consolidándose en categorías importantes como guion, dirección, actuación y fotografía.
La 98ª edición de los Premios Oscar contó con la conducción del reconocido presentador y comediante Conan O’Brien, quien no solo guió la noche más importante del cine, sino que divirtió a todos con sus oportunas intervenciones.
Todos los ganadores de los Oscar 2026
- Mejor película
Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson
- Mejor director
Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)
- Mejor actor
Michael B. Jordan (Sinners)
- Mejor actriz
Jessie Buckley (Hamnet)
- Mejor actriz de reparto
Amy Madigan (La hora de la desaparición - Weapons)
- Mejor actor de reparto
Sean Penn (Una batalla tras otra)
- Mejor film internacional
Sentimental Value de Joachim Trier
- Mejor película animada
Kpop Demon Hunters (Las guerreras KPop)
- Mejor guion original
Ryan Coogler por Sinners
- Mejor guion adaptado
Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra
- Mejor casting
Cassandra Kulukundis por Una batalla tras otra
- Mejor sonido
GarethJohn, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary Rizo y Juan Peralta por F1: la película (F1: the movie)
- Mejor cinematografía
Autumn Durald Arkapaw por Sinners
- Mejor diseño de producción
Tamara Deverell y Shane Vieau por Frankenstein
- Mejor banda de sonido
Ludwig Göransson por Sinners
- Mejor vestuario
Kate Hawley por Frankenstein
- Mejor edición
Andy Jurgensen por Una batalla tras otra
- Mejores efectos especiales
Joe Letteri, Richard Baneham Eric Saindon y Daniel Barrett por Avatar: Fuego y cenizas
- Mejores efectos de maquillaje
Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey por Frankenstein
- Mejor corto de ficción
The Singers (empate)
Two People Exchanging Saliva (empate)
- Mejor corto animado
The Girl Who Cried Pearls
- Mejor documental
Mr. Nobody Against Putin (David Borenstein, Pavel Talankin, Helle Faber y Alzbeta Karaskova)
- Mejor corto documental
All the empty rooms (Jshua Seftel y Conall Jones)
- Mejor canción original
“Golden”, en KPop Demon Hunters (Las Guerreras Kpop), de EJAE y Mark Sonnenblick
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