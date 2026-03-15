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Premios Oscar 2026: a qué hora es la ceremonia y por dónde verla en vivo

La ceremonia de Hollywood reconoce las mejores producciones y artistas del último año. Qué películas y protagonistas están nominados.

Hollywood de vista de gala para recibir una nueva edición de los Premios Oscar.

Hollywood de vista de gala para recibir una nueva edición de los Premios Oscar.

Este domingo 15 de marzo Hollywood volverá a vestirse de gala con la entrega de los Premios Oscar, la distinción más prestigiosa del cine mundial. La ceremonia, organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, reconocerá a las mejores producciones y artistas del último año.

La ceremonia se realizará en el Dolby Theatre de Los Ángeles y estará conducida nuevamente por el comediante Conan O’Brien. Tal como sucedió a lo largo de la temporada de premios, las películas Pecadores y Una batalla tras otra aparecen como las principales favoritas de la noche.

Las películas candidatas a quedarse con el Oscar

Los Pecadores, dirigida por Ryan Coogler, llega con un récord histórico: obtuvo 16 nominaciones, convirtiéndose en la película más nominada de esta edición y también de toda la historia de los Oscar, superando a Titanic, que había alcanzado 14 candidaturas.

Por su parte, Una batalla tras otra consiguió 13 nominaciones y también se perfila como una de las favoritas de la noche.

Entre las producciones que competirán por el premio a mejor película aparecen Bugonia, F1: La película, Frankenstein, Hamnet, Marty Supremo, Una batalla tras otra, El agente secreto, Valor sentimental, Pecadores y Sueños de trenes.

Película Los Pecadores

En la ceremonia también participarán como presentadores cuatro figuras que ganaron estatuillas en la edición pasada: Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison y Zoe Saldaña.

Premios Oscar 2026: ¿a qué hora y dónde ver la ceremonia?

La ceremonia de los Premios Oscar conducida por Conan O'Brien se emitirá este domingo 15 de marzo a partir de las 21 (hora argentina). En tanto, la alfombra roja comenzará una hora antes, a las 20 (hora argentina).

En Estados Unidos se transmitirá en vivo por el canal ABC y la plataforma Hulu. El público latinoamericano podrá disfrutar de los galardones más prestigiosos de la industria cinematográfica por streaming a través de HBO Max.

Los principales nominados a los Premios Oscar 2026 están liderados por:

Mejor película

-Pecadores (Sinners):Escrita y dirigida por Ryan Coogler, es la gran favorita con 16 nominaciones.

-Una batalla tras otra (One Battle After Another):De Paul Thomas Anderson, principal competidora con 13 nominaciones.

-Marty Supreme (Marty Supremo):Dirigida por Josh Safdie, con Timothée Chalamet.

-Frankenstein:De Guillermo del Toro.

-Hamnet:Dirigida por Chloé Zhao.

-Valor sentimental (Sentimental Value):Del noruego Joachim Trier.

-Bugonia:Dirigida por Yorgos Lanthimos.

-F1: la película:Dirigida por Joseph Kosinski.

-El agente secreto (O Agente Secreto):Del brasileño Kleber Mendonça Filho.

Premios Oscar.jpg

Actuación y Dirección

-Mejor Actor Principal:Se perfilan Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), Michael B. Jordan (Pecadores) y Timothée Chalamet (Marty Supreme).

-Mejor Actriz Principal:Destacan Jesse Buckley (Hamnet) y Emma Stone (Bugonia).

-Mejor Dirección:Ryan Coogler (Pecadores), Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra), Chloé Zhao (Hamnet) y Josh Safdie (Marty Supreme).

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