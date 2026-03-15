Premios Oscar 2026: a qué hora es la ceremonia y por dónde verla en vivo

La ceremonia de Hollywood reconoce las mejores producciones y artistas del último año. Qué películas y protagonistas están nominados.

Hollywood de vista de gala para recibir una nueva edición de los Premios Oscar.

Este domingo 15 de marzo Hollywood volverá a vestirse de gala con la entrega de los Premios Oscar , la distinción más prestigiosa del cine mundial. La ceremonia, organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, reconocerá a las mejores producciones y artistas del último año.

La ceremonia se realizará en el Dolby Theatre de Los Ángeles y estará conducida nuevamente por el comediante Conan O’Brien . Tal como sucedió a lo largo de la temporada de premios, las películas Pecadores y Una batalla tras otra aparecen como las principales favoritas de la noche.

Los Pecadores , dirigida por Ryan Coogler, llega con un récord histórico: obtuvo 16 nominaciones , convirtiéndose en la película más nominada de esta edición y también de toda la historia de los Oscar, superando a Titanic, que había alcanzado 14 candidaturas.

Por su parte, Una batalla tras otra consiguió 13 nominaciones y también se perfila como una de las favoritas de la noche.

Entre las producciones que competirán por el premio a mejor película aparecen Bugonia, F1: La película, Frankenstein, Hamnet, Marty Supremo, Una batalla tras otra, El agente secreto, Valor sentimental, Pecadores y Sueños de trenes.

Película Los Pecadores

En la ceremonia también participarán como presentadores cuatro figuras que ganaron estatuillas en la edición pasada: Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison y Zoe Saldaña.

Premios Oscar 2026: ¿a qué hora y dónde ver la ceremonia?

La ceremonia de los Premios Oscar conducida por Conan O'Brien se emitirá este domingo 15 de marzo a partir de las 21 (hora argentina). En tanto, la alfombra roja comenzará una hora antes, a las 20 (hora argentina).

En Estados Unidos se transmitirá en vivo por el canal ABC y la plataforma Hulu. El público latinoamericano podrá disfrutar de los galardones más prestigiosos de la industria cinematográfica por streaming a través de HBO Max.

Los principales nominados a los Premios Oscar 2026 están liderados por:

Mejor película

-Pecadores (Sinners):Escrita y dirigida por Ryan Coogler, es la gran favorita con 16 nominaciones.

-Una batalla tras otra (One Battle After Another):De Paul Thomas Anderson, principal competidora con 13 nominaciones.

-Marty Supreme (Marty Supremo):Dirigida por Josh Safdie, con Timothée Chalamet.

-Frankenstein:De Guillermo del Toro.

-Hamnet:Dirigida por Chloé Zhao.

-Valor sentimental (Sentimental Value):Del noruego Joachim Trier.

-Bugonia:Dirigida por Yorgos Lanthimos.

-F1: la película:Dirigida por Joseph Kosinski.

-El agente secreto (O Agente Secreto):Del brasileño Kleber Mendonça Filho.

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Actuación y Dirección

-Mejor Actor Principal:Se perfilan Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), Michael B. Jordan (Pecadores) y Timothée Chalamet (Marty Supreme).

-Mejor Actriz Principal:Destacan Jesse Buckley (Hamnet) y Emma Stone (Bugonia).

-Mejor Dirección:Ryan Coogler (Pecadores), Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra), Chloé Zhao (Hamnet) y Josh Safdie (Marty Supreme).