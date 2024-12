Qué es de la vida de uno de los villanos de Mi Pobre Angelito

En ella, el pequeño Kevin McCallister es olvidado por su familia en su casa. Al tratarse de una casa de lujo, dos ladrones intepretados por Daniel Stern y Joe Pesci buscan desvalijar la casa de la familia McCallister cuando ellos partan a Paris de viaje. Pero no contaban con la presencia del pequeño Kevin, que los hace pasar una pesadilla.

Daniel Stern, de 67 años vive con su esposa en un rancho de California lejos de las luces de Los Angeles. En su cuenta de tiktok, documenta cómo es su nueva vida lejos del vaivén y el glamour de Hollywood.

A qué se dedica uno de los villanos de Mi Pobre Angelito

Una de sus principales actividades, la cual el actor ha afirmado que le da "profunda satisfacción artística", es esculpir en distintos materiales. En uno de sus videos, Stern muestra una impresionante figura en la que estaba trabajando usando arcilla como material base.

El actor y director ha creado cientos de esculturas de distintos tamaños y materiales. Desde una bailarina de flamenco de tamaño real hasta una versión miniatura del jugador de la NFL Colin Kaepernick.

Su segunda actividad principal, en su rancho rural ubicado en una zona fértil de California, es la fruticultura. Específicamente de cítricos, que después convierte en jugo en su taller de producción de una escala casi industrial y distribuye entre sus amigos

“Vinieron a recogerlos el otro día y me gusta que me recojan un contenedor", afirma Stern en un video de Tiktok. “Entonces lo que me gusta hacer es tomarlos y luego hacerlos jugo. Luego los congelo y se los regalo a mis amigos”, agregó.

Al mostrar el proceso de extracción de jugo, Stern revela una enorme colección de frutas, antes de revelar dos congeladores instalados en su garaje, listos para contener las numerosas botellas de jugo. Luego utiliza un exprimidor eléctrico Zummo, que le ayuda a crear el “delicioso” jugo.

Cómo es el rancho de Daniel Stern

Ubicado en el Valle Central de California, el rancho cuenta con una residencia principal, así como un estudio de arte donde Stern crea increíbles esculturas, que vende para recaudar dinero para Boys & Girls Clubs of America, según su sitio web.

La página estadounidense realestate.com informó que el rancho alberga una gran cantidad de animales, incluidos ganado y caballos, y Stern reveló que muchas de las “tareas” que tiene que completar en la propiedad son las que realizan los granjeros profesionales, desde arreglar vehículos todo terreno hasta asegurarse de que las vacas permanezcan en sus áreas de pastoreo designadas.

El actor además, publicó un libro en el que describe sus agitados años en Hollywood y cómo decidió dejar atrás esa vida y dedicarse a esculpir y cuidar su rancho. Se llama Home & Alone, en referencia al título en inglés de la película por la que es famoso.