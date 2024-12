Según tu signo del zodiaco, esta es la película de Navidad que mejor te representa

Protagonizada por Cameron Diaz y Kate Winslet se trata de una comedia romántica para disfrutar en familia y amigos. Sin dudas, Aries se sentirá identificado por esta historia que recrea a dos amigas que experimentarán valiosos aprendizajes y encontrarán a dos personas con las cuales comenzarán una nueva historia de amor. Sin spoilearte, el filme te mostrará cómo dos mujeres apuestan una vez más al amor lo que te generará muchas emociones al verla.

Embed - THE HOLIDAY [2006] - Official Trailer (HD)

Sin dudas es el clásico navideño. El filme está protagonizado por Jim Carrey y se trata de una película súper divertida y creativa para ver en familia. Tauro se sentirá identificado con el personaje que no solo te hará divertir, sino que generará muchas emociones con las que vas a empatizar.

Embed - Dr. Seuss' How The Grinch Stole Christmas | Trailer | Now on Blu-ray, DVD & Digital