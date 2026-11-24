El actor protagonizará el nuevo proyecto del guionista estadounidense, enfocado en un género que nunca había dirigido. De qué trata.

Cillian Murphy protagonizará el nuevo western de Steven Spielberg: de qué se trata el proyecto

Cillian Murphy , el actor irlandés que brilló y obtuvo múltiples premios con su participación en Oppenheimer, será el encargado de liderar el elenco de una producción de estilo western, dirigido nada más y nada menos que por Steven Spielberg , el experimentado director y guionista estadounidense que navegará por este género por primera vez en su trayectoria profesional.

Estas dos figuras, junto a Jessie Buckley y Mark Rylance, serán las principales figuras del elenco que prepara una película que ya genera expectativas. Se trata de una adaptación de la novela The Heart in Winter (El corazón en invierno), de Kevin Barry.

La película que aún no tiene título definitivo, está orientada en 'El corazón en invierno', que se publicó en 2024 y está ambientada en Estados Unidos. La misma se enfoca en una trama ocurrida en Butte, Montana, en 1891, en plena fiebre del cobre, la cual es descrita por hervidero de inmigrantes irlandeses.

La misma tiene como enfoque a Tom Rourke, un poeta, escritor de baladas y fotógrafo asistente que convive con problemas de adicción. Vive de escribir cartas de amor para mineros solitarios de ese lugar, y su vida cambia por completo cuando conoce a Poly Gillespie, la esposa de un capitán minero, ligado profundamente a la religión.

En ese contexto, ocurren distintas situaciones que lo ponen en riesgo por una decisión determinante que tomaron. En el camino, se encuentran con personajes singulares de distintas características.

Cabe destacar que el libro fue destacado por The Economist y el Minnesota Star Tribune, entre otros, como uno de los mejores títulos de 2024.

Quiénes producen la obra

Productores

Kristie Macosko Krieger

Sara Murphy

Paul Thomas Anderson

Steve Spielberg

Productores ejecutivos

Tim Headington

Neil Shah

Ryan Zacarias

Ana Leocha

Cuándo se estrenaría esta película

Se estima que la película tendría su estreno en 2028, aún sin confirmación oficial ni día pautado para el mismo.