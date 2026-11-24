La nueva película promete ser "absolutamente cine" ya tiene fecha confirmada de estrena. Cuándo será.

Marvel revolucionó a sus fans con el lanzamiento del tráiler final de Avengers: Doomsday: los héroes icónicos de tres universos que estarán

Los fanáticos de Marvel Studios celebraron la presentación oficial del tráiler final de Avengers: Doomsday , una película que ya tiene fecha de estreno confirmada y que se prepara para cautivar a todos los fanáticos de este estilo de películas.

No se trata de un anuncio cualquiera, sino que se conoció el regreso de Chris Evans como Steve Rogers , exhibió a Los 4 Fantásticos y, también, a los X-Men . En primera plana, volvió a estar Robert Downey Jr. ,en el rol de villano del Universo Cinematográfico de Marvel , como el Doctor Doom .

La sorpresa mayor llegó cuando se vio el reencuentro entre Rogers y Peggy Carter (Hayley Atwell). En ese tráiler oficial, Rogers reflexionó: “Hace años hicimos lo que era necesario para arreglar el mundo, pero no sabíamos que esas decisiones tendrían consecuencias”, dice.

Entre las partes más resonantes del tráiler es la aparición de Victor von Doom, quien es interpretado por Robert Downey Jr, actor que supo interpretar a Iron Man. En su aparición, advierte: “Todos ustedes han vivido vidas robadas. Pero ahora deben devolverlas”.

Thor, protagonizado por Chris Hemsworth, intenta reagrupar a los superhéroes y pide dejar de lado las diferencias para poder combatir al enemigo. En la trama estarán los protagonistas de tres universos: los Vengadores, los Cuatro Fantásticos y los X-Men.

Esta obra promete reunir a distintas generaciones y franquicias de Marvel, logrando la convivencia de personajes que habían tenido su propia historia.

Cuándo estrena

Según está estipulado, debutará en los cines el 16 de diciembre de 2026.

El reparto completo de Avengers: Doomsday