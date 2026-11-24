La conductora habló en vivo con LAM y dio explicaciones sobre su accionar que generó revuelo en el mundo del espectáculo. Las frases de Flor.

Flor de la V rompió el silencio tras avisar en vivo que se quedaban todos sin trabajo en Los Profesionales: qué le dijo a Ángel De Brito

Flor de la V se convirtió en un nombre cuestionado en el mundo del espectáculo por una acción que tomó por sorpresas a todos y generó ruido: anunció el final del programa Los Profesionales de Siempre, a pesar de que nadie le había avisado a los panelistas que el ciclo llegaba a su fin . De esta manera, al escuchar a la conductora, se sorprendieron en vivo y empezaron a pensar en cuál sería su futuro.

Esa situación hizo alardes en colegas como Pablo Duggan quien afirmó que "está claro que a Florencia le importa ella", como también en Beto Casella quien afirmó no poder creer cómo se le había ocurrido contarlo en vivo sin haber hecho mención previamente con sus compañeros. Por su parte, Nancy Duré afirmó que tuvo "falta de empatía", mientras que Pampito dejó a entrever que la conductora "se las mandó".

Luego de este sinfín de cuestionamientos por lo ocurrido, Flor se sentó frente a las cámaras de LAM y habló sobre lo ocurrido.

Qué dijo Flor de la V sobre lo ocurrido

"Para mí fue un día difícil el viernes porque no lo esperaba. Yo tengo contrato un año más con El Nueve y estuve peleando todo el año para volver a mi horario", dijo.

Por otra parte, luego de confirmar que serán reemplazado por otro programa a partir de la compra de Mandarina, sentenció: "Mi productora me dijo que ella se lo decía al equipo. Después, salí muy justo para el aire porque tuve que retocarme porque estaba bastante afectada. No fue ninguna mala intención ni mala leche".

Para cerrar, sentenció: "Vengo sufriendo muchos ataques. Estoy sorprendida con eso". "No es un momento grato para nadie enterarte que te levanten el programa".

Cómo fue el sorpresivo anuncio

Durante la emisión del viernes 20 de noviembre, Florencia de la V anunció en vivo que Los profesionales con Flor, el ciclo que conduce en elnueve, llegará a su fin el próximo 31 de enero de 2027: “Hoy, cuando me junté con la gente del canal, me comunicaron que el 31 de enero terminan Los profesionales, así que es una triste noticia para todos nosotros”, comenzó diciendo frente a las cámaras.

La conductora también explicó cuál es su situación contractual con la emisora y dejó entrever que podría continuar vinculada al canal en otro proyecto televisivo: “Vamos a estar acá hasta el 31 de enero. Yo tengo contrato hasta el 31 de diciembre de 2027. Ahora tengo que ver qué pasa conmigo, con el canal y qué vamos a hacer. Yo tenía mi contrato con horario de 13.30 a 15.30 horas. Así que bueno, simplemente es eso”, afirmó.

El panel se enteró de la noticia en vivo y reaccionó con angustia

Uno de los momentos más incómodos de la emisión se produjo cuando los panelistas dejaron en claro que desconocían por completo la decisión de las autoridades del canal. La noticia los tomó desprevenidos y evidenció que no habían sido informados previamente: “Nosotros nos estamos enterando ahora, no sabíamos nada”, expresaron al mismo tiempo, visiblemente afectados por la situación.

Ante la reacción de sus compañeros, Florencia de la V intentó aclarar lo sucedido y se disculpó por haber supuesto que todos estaban al tanto: “Yo pensé que habían hablado y que les habían dicho. Ay, perdón. Me están mirando porque yo hablé con mi productora y pensé que también había hablado con ustedes”.

Las redes sociales cuestionaron la actitud de la conductora

El fragmento rápidamente circuló por X, donde numerosos usuarios cuestionaron la manera en que Florencia de la V comunicó el final del programa. Algunos apuntaron a la diferencia entre su situación contractual y la de los panelistas, que podrían quedar sin trabajo tras el cierre del ciclo.

“Espantoso lo que pasó”; “¡Qué basura! Además de eso les refriega en la cara que ella va a cobrar igual todo el 2027” y “Raro que no hables antes con tus compañeros de trabajo. Bueno, ella es diva. Le está haciendo lo mismo que le pasó a ella”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en la plataforma.