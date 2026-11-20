Durante una transmisión en vivo, el hijo de Mica lanzó una insólita frase al micrófono que sorprendió a todos y generó risas.

La inesperada confesión de Luca Cubero en pleno vivo que tomó por sorpresa a Mica Viciconte: la genuina reacción

Muchas veces los niños no tienen filtro. Si saben algo y tienen la oportunidad de contarlo, lo lanzan al público sin medir muchas veces el potencial o el contexto de las declaraciones. Una muestra de ello fue Luca Cubero , hijo del exfutbolista Fabián Cubero y la ex Combate Micaela Viciconte , quien lanzó una confesión al aire que tomó a todos por sorpresa en el stream de Telefe.

Cuando ya estaban por despedirse del programa que tenía la presencia de Lizardo Ponce y Daniela Celis, el niño de tan solo cuatro años lanzó con tono alto: “¡Me hice caca!”. Ante eso, su madre lo miró e intentó mantener la cordura en el momento.

Mientras se gestaban las risas que generó el momento de sinceridad absoluta, Pestañela soltó: “Es normal, el niño hace caca”, y luego agregó: “Llevalo, llevalo”.

Cuando su madre le anunció y pidió “ya terminamos. Aguántame un segundito”, el niño redobló la apuesta: “Un pedito”. Ante esta situación que generó un sinfín de risas, Mica soltó: “Esto te pasa cuando no tenés a la niñera y lo tenés que traer”.

El otro episodio viral que protaginzó el hijo de Mica

Hace algunos días, fue protagonista de un video filmado en la cocina de su casa. Sin ayuda de su madre, intentó bajar un frasco con frutillas de la heladera. “Quería comer frutillas sin preguntar y pasó esto...”, escribió Mica para presentar el video.

El video muestra el momento exacto en el que el niño hace un esfuerzo para obtener las frutillas para comer y termina siendo golpeado por el recipiente. ¡Mamá, ayudame!”, dijo el niño, por lo que Viciconte le preguntó: “¿Te golpeaste? ¡Quedate quieto!”.

“Hay que preguntar... Si llegaba a ser un tupper de vidrio te ibas a golpear”, le enseñó al niño como experiencia.