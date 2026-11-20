La picante periodista de chimentos habló sobre su decisión de no utilizar maquillajes para hacer su programa de radio. Los ejemplos de famosos que utilizó.

Yanina Latorre rompió con el molde del mundo del espectáculo donde los maquillajes abundan y todos intentan tener el mejor look para sobresalir en cada uno de los eventos. Lejos de esto, la picante periodista apareció sin maquillaje en su programa radial en El Observador y sorprendió a todos.

No solo que se mostró a cara lavada, sino que puso sobre la mesa al tema que es tabú: “Yo vengo a cara lavada a la radio. Estoy grande, pero yo prefiero que la gente conozca esta caripelita, que es la que tengo. Yo así voy por la vida”, dijo mientras dialogaba con Conie Ansaldi.

Con el tema sobre la mesa, ambas analizaron a las figuras que cambian drásticamente entre la realidad y las apariciones públicas: “Wanda (Nara) es una. La veo en las fotos y la veo en Telefe y es otra”.

“Usan una cosa que le hace la carita nueva. Te mejora la cara, que son esas caras de revista, todo anguloso, con la naricita, la cosita”, agregó en su relato.

Luego, agregó: "No sé para qué. Yo prefiero que sepas que soy esto. Cuando te enfrentes conmigo en la vida, este es mi pelo sin peluquería, secado al natural. Esto es lo que soy yo”.

¡Bomba! Revelaron cómo se llamaría el nuevo programa de Yanina Latorre en América TV

El futuro laboral de Yanina Latorre empieza a tomar forma y Pampito, conductor de Puro Show, sorprendió a la audiencia con información sobre el próximo paso de la conductora en televisión.

En vivo en el ciclo de eltrece, el periodista reveló que ya se habría registrado una marca que estaría vinculada al nuevo programa que tendría la presentadora en América TV.

Los detalles del movimiento dentro de América

“Aparentemente, Eduardo Vila habría registrado un nombre como una marca: ‘El Show de Yanina’”, comenzó diciendo. Pero eso no fue todo. El conductor también reveló cuáles serían las siglas que acompañarían al ciclo: “Registró ‘El Show de Yanina y registró SDY, que son las siglas como SQP (Sálvense quien Pueda, actual ciclo que encabeza Yanina)”.

“Esto ya está registrado, no digo que este sea el nombre definitivo para el programa de Yanina en América. Pero sí, ya están adelantándose y ya habrían hecho este registro de la marca y las siglas”, siguió.

Y cerró: “Con las fotos que subió la semana pasada Yanina con el CEO de América, con cómo viene expresándose ella públicamente, más lo que cuenta acá Angie Balbiani, que a ella le confirman que Yanina se quedaría en América, para mí ya es un hecho. No sé si está firmado”.