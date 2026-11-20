Después de un tiempo alejada de los lanzamientos musicales, Nicki Nicole volvió a sorprender a sus seguidores con una propuesta que combina música, narrativa y una experiencia audiovisual diferente . La artista rosarina presentó dos nuevas canciones que marcan el comienzo de una etapa en su carrera, con un proyecto que busca reflejar sus emociones, inseguridades y aprendizajes.

Se trata de “Rayo de Sol” y “Eterna Soledad” , un doble lanzamiento que funciona como la primera parte de Jazmines para ti , su próximo álbum . La producción llega después de NAIKI, publicado en 2024, y propone un recorrido íntimo por un proceso personal que, según contó la cantante, comenzó con el miedo a estar sola y terminó con una nueva forma de relacionarse consigo misma.

Jazmines para ti estará compuesto por tres capítulos que representan diferentes momentos de una transformación emocional. El primero, titulado “Las Trampas” , reúne los dos temas que ya se encuentran disponibles y pone el foco en las inseguridades , los conflictos internos y los obstáculos que aparecen en el camino hacia el autoconocimiento.

La historia continuará con “El Despertar” y “Las Enseñanzas”, dos etapas que completarán el relato conceptual del disco y que abordarán las herramientas que la artista fue encontrando durante su proceso: “Empecé este disco teniendo miedo de estar sola y lo terminé aprendiendo a disfrutar de mi propia compañía”, expresó Nicki Nicole al presentar el proyecto.

La frase sintetiza el espíritu de una producción que no se limita a hablar de la soledad como una ausencia, sino que también la plantea como una oportunidad para descubrir, aceptar y construir una relación con uno mismo. El nombre del álbum también tiene un significado simbólico. El jazmín, con sus pétalos y espinas, representa las distintas facetas de ese camino emocional, en el que el amor propio aparece como una de las principales enseñanzas.

Los nuevos videos de Nicki Nicole tienen un formato inmersivo 360°

Además del contenido de las canciones, la artista apostó por una propuesta audiovisual novedosa para acompañar los dos primeros lanzamientos. Los videos de “Rayo de Sol” y “Eterna Soledad” fueron realizados en formato 360°, una tecnología que permite al espectador explorar las escenas desde diferentes perspectivas a través de YouTube.

La decisión también representó un desafío para la cantante, que reconoció los nervios que le generó mostrar una experiencia diferente a la que venía trabajando: “Ay, Dios, qué nervios tenía”, expresó durante la presentación. Sobre el formato, explicó: “Es algo nuevo que hice, nunca lo había hecho. Lo hizo Björk en un gran video hace tiempo. Así que quería mostrárselos a ver qué pensaban. Me alegro si les gustó porque tenía un miedo”.

Consultada sobre si esta herramienta se repetirá en el resto del álbum, aclaró que será exclusiva de los dos primeros temas. “No. Son los primeros dos, porque era como algo inmersivo, como para llevar a la gente a algo más íntimo, que ellos eligiesen qué querían ver. Se buscan esos puntitos artísticos: está el que lo ve y dice ‘mirá, un video que se ve todo’, o está el que lo ve y dice ‘un video 360°’. Estoy muy agradecida con eso”. Los clips fueron dirigidos por Agustín Puente, mientras que la dirección creativa general del proyecto estuvo a cargo de Clemente Bruzzone.

“Rayo de Sol” y la necesidad de expresar la bronca

Uno de los ejes de “Rayo de Sol” es la represión emocional, especialmente cuando los sentimientos quedan guardados durante demasiado tiempo. La canción aborda el silencio frente al dolor, la acumulación de frustraciones y el momento en el que la rabia finalmente encuentra una forma de expresarse.

El videoclip incorpora una referencia a Ever Is Over All, una obra de la artista suiza Pipilotti Rist, en la que una mujer recorre la calle y rompe autos con una flor gigante. Nicki retomó esa imagen para reflexionar sobre los prejuicios que todavía atraviesan la expresión del enojo femenino: “Es la cita de su obra, de una mujer que va con una especie de flor gigante y rompe un auto, en honor a que las mujeres no tienen espacio para enojarse o sentir rabia, porque siempre se las ve como si fuesen locas o desquiciadas”, explicó. “Cito esa obra, como esto de poder enojarse siendo mujer y que no esté esa exigencia”.

La secuencia en la que rompe los vidrios de un auto también fue una experiencia particular durante la filmación. Al ser una escena de plano secuencia, sin cortes ni superposiciones, la cantante tuvo que llevar adelante la acción de manera real: “Fue rarísimo. Me sentí muy bien después, pero al principio fue raro porque era de una sola toma. Más que el 360, es un plano secuencia: no hay manera de engañar al espectador, porque no lo podés superponer con nada. Entonces, o rompés el auto o rompés el auto”, contó en diálogo con Teleshow.

“Eterna Soledad” y el cuestionamiento al amor propio

El segundo lanzamiento, “Eterna Soledad”, presenta otra mirada sobre los conflictos personales. A partir del efecto Narciso, la canción cuestiona la diferencia entre el amor y la admiración por la propia imagen, y cómo la búsqueda de respuestas en una identidad construida puede terminar generando aislamiento. El tema dialoga con “Rayo de Sol” desde otra perspectiva, pero mantiene la esencia del proyecto: revisar las emociones, reconocer las trampas que aparecen en los vínculos y cuestionar aquellas certezas que, en ocasiones, se convierten en límites.

Con estos dos lanzamientos, Nicki Nicole abre una nueva etapa de su carrera en la que la música, la imagen y las experiencias personales se entrelazan para contar una historia. Jazmines para ti promete continuar ese recorrido con los próximos capítulos, “El Despertar” y “Las Enseñanzas”, que completarán una propuesta artística centrada en la transformación y el aprendizaje emocional.